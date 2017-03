Emil Constantinescu: Fara o condamnare argumentata a ideologiei comuniste, aceasta poate reaparea sub diverse forme

Procesul comunismului este unul moral, "care nu s-a facut si nu sunt prea multe semne ca este dorit" si de aceea trebuie construit un proiect european si mondial prin care sa fie redata demnitatea victimelor si familiilor lor macar prin aflarea adevarului despre cei disparuti, a declarat luni fostul presedinte al Romaniei Emil Constantinescu, la o dezbatere pe aceasta tema.

El a precizat ca fara o condamnare serioasa si argumentata a ideologiei comuniste, aceasta poate reaparea sub diverse forme.

"Fara o condamnare argumentata a ideologiei comuniste, ea poate reaparea, machiata putin, fie sub forme violente - ca in Grecia, sub haine moderne - ca in Cehia, sau se poate recicla oricand intr-un populism agresiv, care folosind slabiciunile democratiei sa conduca la alte tipuri de regimuri autoritare si represive. (...) Tacerea cu care sunt acoperite crimele comunismului timp de aproape trei decenii de la prabusirea lui este dezamagitoare si nu de putine ori rusinoasa. Iata de ce e nevoie sa construim cu un efort comun un proiect european si mondial prin care sa redam demnitatea victimelor si familiilor lor macar prin aflarea adevarului despre cei disparuti", a punctat Constantinescu, potrivit Agerpres.