Fotogalerie Cronica de eveniment: Chamber Jazz la Universitatea Transilvania

Concertul de pian solo ”Mr Joy – A Celebration of Paul Bley” al lui Lucian Ban, singurul jazzman român care s-a remarcat în capitala mondială a jazzului, New York. A fost, cred, aceeași experiență inedită și interesantă ca la oricare alt concert al acestui muzician la New York sau în vreo altă metropolă occidentală. Verisajul expoziției Jazzography a fotografului de jazz Mircea Albuțiu, un clujean care a lăsat corporatismul top level pentru a își urma pasiunile (fotografia și filmul documentar). Un fotograf care surprinde lumi impalpabile și fugitive (cea sonoră, plină de improvizație a jazzului, și lumea de mișcare și dinamică a dansului) în reflectările lor umane. Dezbaterea interactivă, coordonată de reputatul critic de jazz Virgil Mihaiu despre legăturile dintre muzica lui Paul Bley și poezia lui George Bacovia, alături de Lucian Ban și Adrian Lăcătuș, directorul Centrului. Despre poezie, jazz și jazz poetry, istorioare de culise, afinități elective și mari spirite, toate înglobate într-o discuție interesantă pentru orice spectator, fie el novice sau fanatic al jazzului.

De fapt nici vorbă de avion sau de străinătate, ci de un proiect românesc la o universitate de stat și de oameni care chiar fac evenimente culturale de foarte bună calitate. Realitatea este că am dat 50 lei pe trenul spre Brașov, orașul ardelean dotat cu natură excepțională, arhitectură veche superbă și o lungă tradiție multi- și interculturală – iar, de 2 ani, și cu un Centru Multicultural la Universitatea Transilvania. Unic în țară ca și concept și activitate, acest Centru din centrul Brașovului organizează, găzuiește și produce, prin diferite parteneriate, numeroase evenimente din artele vizuale, literatură, muzică contemporană, film, teatru, dans, filosofie, publicistică ș.a., coordonate sau curatoriate de personalități recunoscute.Triplul eveniment organizat aici în cadrulpe 19 februarie a arătat și s-a simțit așa cum spunem deseori că e ”pe afară”. Publicul care a ignorat vremea mohorâtă a demonstrat că nu a regretat alegerea, întrucât sala a fost plină la fiecare din cele trei evenimente ale serii:Despre Paul Bley, pianistul considerat cel mai important promotor al jazzului experimental din secolul XX, un revoluționar iconoclast care a eliberat pianul din limitările limbajului de jazz din anii 60 și a pavat drumul Revoluției FreeJazz, Lucian Ban spunea că ”este unul dintre cei mai lirici pianiști de jazz, fără să fie sentimental, ceea ce e un lucru rar”, îmbinând totodată un amestec de improvizație, influențe muzicale europene și o conștiință acută a faptului că ”jazzul este foarte ancorat în contemporaneitate şi reflectă timpurile muzicienilor, cu toată înglobarea tradiţiei” ( http://www.ziarulmetropolis.ro/lucian-ban-jazzul-e-o-intrebare-continua/ ).Povestea chimiei dintre Paul Bley și Lucian Ban este interesantă și prin prisma parcursului biografic: mama adoptivă a lui Bley, care i-a insuflat acestuia pasiunea pentru muzică, a fost o româncă emigrată din Moldova în Canada. După decesul lui Bley în ianuarie 2016, Lucian Ban a fost singurul ”Paul Bley freak” non-american invitat să cânte la concertul organizat la New York ca un omagiu adus muzicianului dispărut, la care au fost invitați să cânte câțiva dintre cei mai reprezentativi pianiști de jazz din lume. La scurt timp după aceea, Lucian Ban a preluat titlul evenimentului, ”Mr Joy – A Celebration of Paul Bley” și a început și o serie de concerte solo tribut, în care esențele și personalitatea celor doi muzicieni se contopesc.Timp de 20 de ani, Paul Bley a primit invitații constante de a veni la diferite evenimente de jazz din România, dar nu le-a putut da curs din cauza promisiunii făcute mamei sale de a nu veni aici, promisiune provocată de frământările antisemitice care provocaseră emigrarea mamei sale. După moartea lui, iată că românul newyorkez Lucian Ban l-a adus în sfârșit în țara mamei sale pe acest important revoluționar al jazzului modern.În calitate de curator al proiectului, Lucian Ban a invitat muzicieni și ansambluri mici care ilustrează ideea de jazz cameral, în acord cu atmosfera intimă de la Centrul Multicultural. De asemenea, a susținut o serie de prelegeri despre jazz în cultura contemporană la programul de master al Facultății de Litere de aici.Mircea Albuțiu însoțește muzicienii de jazz și dansatorii (de operă, dans-actorii, etc) la numeroase evenimente, în special în culise, la sound check-uri, înainte sau după concerte sau spectacole, în cazul muzicienilor de jazz și la repetiții și turnee ale dansatorilor profesioniști. Imaginile sale surprind esența de umanitate, emoția, umorul și o gamă largă de nuanțe emoționale. În propriile sale cuvinte, ”caută parfumul de la rădăcină” al oamenilor acestui univers muzical. Expoziția Jazzography, vernisată la acest eveniment, te pune să asculți adânc, prin intermediul ochilor, istorii ale unor oameni de jazz în relația cu instrumentele, momentele, poveștile, umorul, sensibilitatea și ceilalți oameni care compun experiența de jazz. Mircea Albuțiu vorbește despre umanitatea, emoțiile și caracterul viu al culisei oamenilor din lumea jazzului.Am descoperit savoarea nuanțelor pe care un ochi priceput, precum al acestui clujean molcom și atent (două atribute prețioase în lumea noastră grăbită) le poate scoate la iveală dintr-un moment, un gest, o inspirație a celor mai neconvenționali dintre muzicieni, jazziștii. Mircea Albuțiu nu caută spectacolul sau măștile care apar inevitabil în momentul în care, sub lumina reflectoarelor și în tăcerea atentă a publicului, muzicianul de jazz începe să cânte. El identifică mai degrabă frumusețea și esența omului inspirat, concentrat asupra bucuriei experienței muzicale, relațiile interumane prin intermediul muzicii de jazz, contextele care preced show-ul. Nu e un fotograf pentru ochiul grăbit sau căutător de extazuri optice facile. Fotografiile lui Mircea Albuțiu sunt puzzle-uri care invită la privire tihnită și curioasă, nu de puține ori accentuând umorul intrinsec, natural al oamenilor și contextelor surprinse.Al treilea dintre invitații speciali ai evenimentului a fost(format, în mod surprinzător, înainte de 1989), autorul unora dintre puținele cărți despre jazz de la noi, membru în juriul care acordă Premiul European de Jazz, membru de onoare în juriul Down Beat Jazz Critics Poll și în Asociația Criticilor de Jazz din SUA, profesor de Estetica Jazzului la Academia de Muzică din Cluj, poliglot și om de cultură în diferite culturi (germană, franceză, britanică, portugheză, braziliană, cehă și croată, suedeză). F, Virgil Mihaiu este unul dintre cei mai activi susținători ai jazzului în România. El a prezentat concertul menționând că acest ”jazzman de anvergură mondială” este primul și singurul muzician român cu un album cotat cu 5 stele de către ”Biblia lunară a jazzului”, celebra revistă DownBeat (”Songs from Afar” al grupului newyorkez Elevation, condus de Lucian Ban; albumul este inspirat de muzicile tradiționale ale Transilvaniei din care este originar pianistul).După concert, Virgil Mihaiu a condus o dezbatere interdisciplinară foarte antrenantă despre conexiunile de esență dintre muzica lui Paul Bley și lirica bacoviană, respectiv poezia modernă și structura frazală din jazz. Criticul a vorbit despre conexiunea dintre muzică și tăcere în lucrările lui Bley, cel supranumit ”revoluționarul tăcut”, despre densitatea, tăcerile și discontinuitățile din muzica sa, lucruri care, spune Virgil Mihaiu, se regăsesc perfect și în estetica bacoviană. În timpul discuției, un impromptu savuros a fost creat de acompanierea la pian de către Lucian Ban a recitativului lui Virgil Mihaiu din versurile lui Bacovia. Un moment creativ și inspirat de jazz poetry, completat de explicațiile lui Lucian Ban despre similitudinile dintre metrica frazării din jazz și cea din poezia modernă.Ideea și conceptul Centrului i-au aparținut fostului decan al Facultății de Litere a UT, Andrei Bodiu., spune că acest centru s-a născut din dorința și viziunea Universității de a crea și coagula activități culturale cu impact major asupra comunității studențești și a publicului larg. ”Un spaţiu de întâlnire între comunitate şi arta contemporană, un program de evenimente şi proiecte conceput pentru a promova expresia artistică şi ideile diferitelor culturi care compun lumea în care trăim” conform propriei descrieri. Din octombrie 2015, într-un spațiu renovat la parterul rectoratului și cu ajutorul(expert cultural), aici s-a dezvoltat un program susținut și activ de evenimente culturale pluridisciplinare: arte vizuale, expoziții de artă contemporană, muzică de jazz și camerală, teatru-lectură, lecturi publice, lansări de carte, fotografie, instalații artistice, arte performative, dezbateri filozofice și intelectuale, etc.Libertatea de atitudine, creativitatea, provocările intelectuale artistice sunt necesare și utile în societate, iar o universitate are misiunea de a fi nu doar o institutție de învățământ ci și un generator de repere culturale. Centrul aduce artiști și creatori interesanți și relevanți din țară și din străinătate (prin parteneriate cu diferite centre culturale străine sau alte entități), oferind publicului evenimente diverse cu adresare largă. Orientarea Centrului vizează pluriculturalismul mondial dar și diversitatea culturilor coexistente în dinamica societății moderne.Într-o Românie în care lamentarea ”nu există bani pentru cultură, deci nu avem ce face” se aude deranjant de des, acest Centru funcționează ca un proiect de management cultural în continuă dezvoltare: Universitatea Transilvania susține, din fonduri proprii, cheltuielile eligibile (logistică, organizare de evenimente), pe de altă parte acesta caută sponsorizări și parteneriate și participă la competiții de proiecte. Miza mai largă este crearea unui public deschis și activ consumator de evenimente culturale, din toate categoriile de vârstă. De asemenea, se dorește atragerea lor în calitate de public, dar și de colaboratori în crearea de evenimente, a tinerilor absolvenți de studii creative (regie, design, arte, literatură, etc) cărora le este greu să găsească spații și contexte de exprimare și prezentare artistică. Cu alte cuvinte, un spațiu și un context de întâlnire între artiști și oameni de cultură de diferite tipuri și public, între numeroase generații de creatori și consumatori de cultură și culturi, toate acestea având la bază o viziune revoluționară despre responsabilitatea unei instituții de învățământ față de comunitatea locală și societate în general. În curând, Centrul urmează să deschidă și o sală de spectacole tot în cadrul Universității Transilvania.Calendarul evenimentelor programate la Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov pentru acest an, precum și numeroase informații despre evenimentele anterioare, găsiți la adresa www.unitvb.ro/cultural Despre concertele și proiectele lui Lucian Ban găsiți mai multe informații pe www.lucianban.com sau pe pagina de FB a artistului. Expoziția Jazzography va rămâne la Centrul Multicultural al Universității Transilvania până pe 8 martie. 