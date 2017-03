webPR: Khan de arta

Articol sustinut de Harp&Loom

Evenimentul are doua componente: expozitia de pictura a lui Ammar si reprezentatii live cu Feras si Noma. Va fi un concert sustinut din muzica traditionala a mai multor culturi: araba, evreiasca, romaneasca. Publicului i se va explica inainte de fiecare melodie detaliile lingvistice si de ritual mai putin traductibile pentru a putea intelege cat de stranse sunt legaturile intre popoarele noastre. Vor fi cateva momente in care Noma va recita poezii scrise de ea si poezii ale lui Rumi, traduse in limba romana.Toate acestea se vor desfasura intr-o atmosfera lejera, in care misterul si cunoasterea se imbina pentru a crea o experienta placuta, din care publicul are multe de invatat.In perioada 22-24 martie, incepand cu ora 18:00. Programul live dureaza o ora, cu pauza. Publicul este invitat sa viziteze expozitia, sa discute cu artistii si cu organizatorii si sa faca parte chiar si pentru numai cateva momente din experienta unui Khan autentic.Gradina Divan – Casa de Targovet. Acest spatiu ne-a fost recomandat de catre Calup ( http://beta.calup.ro ) si in urma vizitarii spatiului ne-am indragostit. Istoria si arhitectura casei sunt ideale pentru povestea pe care o spunem.Firma Harp&Loom a fost infiintata in 2015. Scopul: promovarea tinerelor talente ale Romaniei. Pana acum am organizat lansarea unei carti (33, de Loreta Popa), impreuna cu prima expozitie de tineri artisti si am sponsorizat si ajutat cu organizarea expozitiei HUMANUTOPIA a lui Obie Platon la Sala Brancusi in Palatul Parlamentului. Acest proiect doreste sa ajute la schimbarea perspectivei asupra Orientului – de la cliseu si stereotip la cultura si istorie.