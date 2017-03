FOTO NO COMMENT - Intr-o biserica monument istoric din Bucuresti au fost puse pavele folosite pentru strazi si trotuare

"Biserica se afla in Lista Monumentelor Istorice cu codul B-II-m-B-18237, iar monumentul face parte din Zona Construita Protejata nr. 44 - Temisana. Este regretabil ca astfel de lucrari care distrug ireversibil monumentele istorice se petrec cu acordul si fondurile celor care le detin. Este inacceptabila aceasta imagine. Interventiile se fac cu aviz de la Ministerul Culturii, aici e cazul Directiei de Cultura Bucuresti, pe baza unui studiu istoric si cu un proiect pus la punct. Fie lucrarile s-au facut fara avize, fie e altceva la mijloc. Atat reprezentantii Directiei de Cultura Bucuresti, cat si cei ai Arhiepiscopiei Bucurestilor trebuie sa se sesizeze", scrie acesta.Reprezentantii Arhiepiscopiei Bucurestilor au declarat pentru News.ro ca lucrarile au fost facute in 2000, de fostul paroh, fara aprobare, iar in prezent, "pentru remedierea acestei situatii regretabile", se fac lucrari de restaurare si consolidare a acestei constructii edificate in urma cu 230 de ani.