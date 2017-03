Colegii de scena, despre Ileana Ciuculete: Vestea mortii ei e ca o bomba. Batalia asta n-o castiga nimeni

Cantaretii de muzica populara Lupu Rednic si Maria Carneci au declarat pentru News.ro ca moartea Ilenei Ciuculete i-a socat si vorbesc cu greu despre colega lor la trecut, potrivit News.ro."Era un om tanar, care stia sa rada, puteam vorbi orice. Nici nu pot sa vorbesc despre ea la trecut. Vestea este ca o bomba. Nici nu mai stiu cate revelioane am petrecut impreuna, ne-am intalnit la nunti, la spectacole... Este cutremurator", au fost vorbele lui Lupu Rednic.Maria Carneci spune ca nu-si revine de la aflarea vestii. "Sunt socata. N-am stiut ca e bolnava, iar vestea asta ne-a luat ca din oala. Imi tremura mainile si picioarele. Ileana era un om deschis, sincer, iubea viata, lumea, era un om fara ifose, o fata deosebita. Nu-mi revin", a declarat cantareata pentru News.ro. Artista a adaugat ca ultimele intalniri cu Ileana Ciuculete au fost in urma cu trei luni, la filmarile pentru Revelion. "Batalia asta n-o castiga nimeni. Sunt cam scurte vietile oamenilor care se consuma pe scena", a declarat ea.Cantareata de muzica populara Ileana Ciuculete a murit, marti, la 59 de ani, intr-o clinica privata, au declarat, pentru News.ro, surse apropiate familiei. Artista suferea de o boala incurabila.Nascuta pe 20 septembrie 1957, Ileana Ciuculete a fost interpreta de muzica populara, inregistrand peste 400 de melodii proprii, cu peste 24 de albume.A fost angajata de la 14 ani, cu dispensa de varsta, la orchestra de muzica populara "Doina Olteniei" a Filarmonicii din Craiova, sub bagheta dirijorului Dumitru Botezatu, potrivit biografiei publicate pe pagina sa oficiala de Facebook.De-a lungul carierei artistice a mai fost angajata cu titlul de: prima solista la Ansamblul "Danubius" din Drobeta Turnu-Severin, Ansamblul "Nicolae Balcescu" din Craiova si la prestigiosul ansamblu folcloric "Calusul" din Scornicesti.Solista foarte apreciata de public pentru creatiile proprii si stilul specific de a canta, dinamic si melodios, a avut o bogata activitate discografica. Are peste 400 melodii proprii, fiind semnatara a 30 discuri.De-a lungul carierei artistice, a fost premiata in tara cu trei Discuri de Aur si un Disc de Platina si in Serbia cu un Disc de Aur.In 2005, Ileana Ciuculete a fost premiata cu Discul de Aur pentru vanzarea a 40.000 de exemplare ale albumului "Ciorba de curcan".