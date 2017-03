Un tablou pictat de artistul roman Adrian Ghenie, vandut cu 3,75 milioane de euro la licitatie in Marea Britanie

Tabloul "Autoportret ca Charles Darwin" are mai bine de doi metri inaltime si tot pe-atata latime si e executat in tehnica uleiului pe panza. A fost realizat in 2011 si provine la casa de licitatie de la Haunch of Venison, din Londra, unde a fost si expus intre septembrie si octombrie 2011.Explicatia casei de licitaii:"Self portrait as Charles Darwin" marcheaza o piatra de hotar in portofoliul lui Ghenie. Creata in 2011, aceasta e prima aparitie a lui Darwin in lucrarile lui Ghenie: un focus tematic ce a alimentat aclamata cautare de identitate ca subiect pentru vicisitudinile intunecate ale istoriei secolului XX. Este prima intr-o importanta si substantiala serie de autoportrete executate sub aspectul tatalui stiintei biologiei moderne.O inspectie atenta a "Self portrait as Charles Darwin" arata ca autorul, descris asezat in fotoliul sau, poarta de fapt o masca: aici Ghenie poarta literal aparenta lui Darwin (...) In multe privinte, subiectul acestui tablou e focusul predominant al carierei lui Ghenie: Darwin este figura in jurul careia artistul trianguleaza cei mai problematici indivizi ai secolului XX. (...) Cand Adrian Ghenie era un copil, Romania era condusa de regimul tiranic al comunistului Nicolae Ceausescu.Cu opresiunea din timpul celui de-al doilea razboi mondial inca rezonand, personajele si evenimentele razboiului erau pre-cunoscute de orice copil ce crestea in blocul sovietic.Astazi, acest fundal politic insumeaza insasi esenta muncii lui Ghenie. Self portrait as Charles Darwin este deci o compozitie extraordinara a istoriei si persoanei.In timp ce descrie un fotoliu modernist ce nu are locul in descrierile contemporane ale omului de stiinta evolutionist, timpul, locul si identitatea sunt comprimate in machiajul genetic al acestei picturi. (...) Intr-o coliziune fantastica de identitate si reflectie filosofica, Self portrait as Charles Darwin ofera o privire puternica in interiorul perceptiei artistului despre sine si umanitate in interiorul problematicului arc al istoriei moderne".Casa de licitatii a mai scos la concurs aseara o lucrare executata de Ghenie, "Memories", dar aceasta n-a intrunit pragul minim estimat pentru vanzare, de 350.000 de lire sterline, echivalentul a cel putin 400.000 euro.Totodata, Adrian Ghenie si-a batut in octombrie anul trecut propriul record cu tabloul "Nickelodeon", vandut pentru 9 milioane de dolari la casa de licitatii Christie's.Anterior, in februarie anul trecut, Ghenie vindea la aceeasi casa de licitatii din Londra lucrarea "Flori de Floarea Soarelui in 1937" pentru 3,11 milioane de lire sterline, adica aproape patru milioane de euro. Precedentul record al lui Ghenie a fost in 2015, cand a vandut tabloul "The fake Rothko" cu 1,42 milioane de lire sterline, sau 1,78 milioane de euro, tot la Sotheby's.Adrian Ghenie e un exponent al aclamatei "Scoli de la Cluj", puternica pe piata artei contemporane in ultimii ani. Nascut in 1977 la Baia Mare, a absolvit Universitatea de Arta si Design din Cluj in 2001. E unul dintre co-fondatorii galeriei Plan B din Fabrica de Pensule, alaturi de Mihai Pop. A expus intre altele in Venetia, Praga, San Francisco si altele, iar in 2015 a reprezentat Romania la Bienala de la Venetia. Are lucrari, intre altele, la Museum of Contemporary Art in Los Angeles sau San Francisco Museum of Modern Arts. E artistul roman cu cele mai scumpe lucrari pe piata internationala.Autoportret ca Charles Darwin, de Adrian GhenieSursa foto: Sothesby's