Premiera mondiala la Ambasada Romaniei din Paris: proiectia documentarului despre un pionier de origine romana al cinematografului francez

Născut la Iași în 1886 sub numele Natan Tannenzapf, Bernard Natan s-a mutat la Paris în 1906. A luptat sub culorile Franței în timpul Primului Război Mondial și a fost naturalizat francez în 1921.Bernard Natan și-a înscris pentru eternitate numele în istoria industriei cinematografice franceze; de la un prim studio situat pe strada Francoeur din Paris, a devenit proprietarul uneia din cele mai mari rețele de cinema din Franța, Pathé Cinéma. În 5 ani, a produs peste 60 de lung-metraje, similar industriei americane a vremii, a inaugurat zeci de săli de cinema pe întreg teritoriul Franței, a încurajat accesul publicului larg la cinema, a realizat campanii de publicitate în favoarea producției de cinema.Cel care a filmat în exclusivitate Jocurile Olimpice din 1924 și recordul la natație al viitorului Tarzan, Johnnny Weissmuller, a fost apoi victima unei ample campanii defăimătoare. În 1942 i s-a retras cetățenia franceză și câteva luni mai târziu și-a găsit sfârșitul tragic la Auschwitz, informeaza comunicatul citat.Evenimentul de la Ambasadă a fost organizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român din Paris și a marcat, în Franța, încheierea mandatului de un an al României la președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA).Printre invitați s-au numărat Serge Klarsfeld, președintele asociației „Fiii și fiicele evreilor deportați din Franța” și membru în conducerea Memorialului Shoah din Paris, Radu Ioanid, director al secției de arhive a Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, Françoise Ickowicz și Lenicka Philippot, nepoatele cineastului originar din România, Annette Wieviorka, specialistă a istoriei evreilor în secolul XX și director de cercetare la Centrul Național de Cercetare Științifică din Franța, reprezentanți ai canalelor franceze care vor difuza filmul începând cu luna mai a.c., Ciné+ Classic și TV5Monde.Proiecții ale documentarului mai sunt prevăzute în acest an la Primăria din Paris (4 mai), în cadrul Festivalului de la Cannes, în colaborare cu Ciné-Croisette (mai), la sediul Arhivelor Naționale franceze, cu ocazia evenimentelor de comemorare a deportării evreilor din Franța (septembrie), la Memorialul Shoah din Paris, cu prilejul festivalului filmului documentar (noiembrie).Filmul este realizat de Francis Gendron și a fost produs de Label Video, în colaborare cu Evasion Video și Metaction, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din Franța, Fundației pentru Memoria Holocaustului, Procirep, Ciné+, TVM și Fundației Jérôme Seydoux-Pathé.