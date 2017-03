Tablou pictat de Adrian Ghenie, scos la licitatie in aceasta seara pentru 2-3 milioane de lire

Cele doua tablouri, Self portrait as Charles Darwin si Memories, sunt scoase la licitatie de casa Sotheby's in aceasta seara.Tabloul de doua milioane de lire al lui Ghenie - dar pretul e evaluat intre doua si trei milioane - nu e cel mai scump de la licitatia de diseara: lucrarea "Untitled. One eyed man on xerox face" are un pret estimat de minim 14 milioane de lire sterline.