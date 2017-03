Ionut Vulpescu: Am decis sa fac demersurile ca Ministerul Culturii sa isi exercite dreptul de preemptiune pentru Ansamblul Bratianu Vila "Florica"

"Am decis sa fac demersurile astfel ca statul, Ministerul Culturii, sa isi exercite dreptul de preemptiune (...). Am deschis toate procedurile astfel incat statul roman sa poata purta discutii pentru cumpararea ansamblului Bratianu Vila "Florica" din Stefanesti, Arges", a declarat ministrul, la o conferinta de presa, la sediul Ministerului Culturii."Este unul dintre cele mai frumoase domenii boieresti (...). E un loc istoric", a adaugat el si a detaliat ca demersul este legat si de Centenarul Marii Uniri.Ionut Vulpescu a subliniat ca a insistat ca ministerul sa aiba alocate sume special pentru cazurile de exercitare a preemptiunii, in cazul bunurilor ce fac parte din patrimoniu."Am tinut ca pentru prima oara in bugetul Ministerului Culturii sa fie sume care sa permita ministerului sa isi exercite cu adevarat dreptul de preemptiune atunci cand este notificat pe bunuri care apartin patrimoniului national (...). Niciodata bugetul Ministerului Culturii nu a fost alimentat cu sume care sa permita ministerului sa isi exercite dreptul de preemptiune", a explicat el.Vulpescu a adaugat ca Ministerul Culturii are alocati, astfel, 10 milioane de lei pentru exercitarea dreptului de preemptiune pentru bunuri imobile si 5 milioane de lei pentru bunuri mobile.El a facut referire si la incercarea de achizitionare, anul trecut, a operei "Cumintenia Pamantului" de Constantin Brancusi."Avem exemplul recent al unui esec grandios national (...). Astfel de lucruri nu mai trebuie sa se repete (...). Nu cred in initiative pompieristice si campanii de imagine", a spus Ionut Vulpescu.