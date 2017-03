Administratia Fondului Cultural lanseaza miercuri a doua sesiune de finantare a proiectelor culturale, in valoare de 12 mil. lei

Apelul de proiecte deschis pe 1 martie vizeaza noua arii de finantare: arte vizuale, teatru, muzica, dans, interventie culturala, educatie prin cultura, promovarea culturii scrise, patrimoniu cultural material, patrimoniu cultural imaterial.Perioada de derulare a proiectelor este 2 iunie - 15 noiembrie 2017. Ca si in sesiunea precedenta, Consiliul AFCN a definit cate trei prioritati specifice pentru fiecare arie de finantare, in acord cu strategia de finantare pe 2017.Plafoanele de finantare per proiect variaza, in functie de arie, intre 50.000 lei si 75.000 lei, informeaza institutia.Perioada de inscriere a proiectelor culturale in aplicatia online de pe site-ul AFCN se va incheia pe 30 martie, ora 17.00.Pot solicita finantare persoane fizice autorizate, persoane juridice publice sau private, care asigura o cofinantare de minimum 10% din bugetul proiectului.Tot pe 1 martie 2017 se deschide si aplicatia pentru inscrierea de candidaturi in vederea constituirii comisiilor de evaluare si selectie a proiectelor culturale. Procesul de evaluare se va derula online, in perioada 7 aprilie - 5 mai, respectiv 9 - 15 iunie, pentru solutionarea contestatiilor.