Tablouri expuse dupa decenii de restaurare la Muzeul Brukenthal din Sibiu, cu ocazia bicentenarului

Cu ocazia aniversarii a 200 de ani de la deschidere, Muzeul National Brukenthal a fost decorat de presedintele Klaus Iohannis."Una din expozitiile care se inaugureaza in Muzeul Brukenthal este (...) "Eroi, sfinti si oameni obisnuiti", la etajul al doilea al Palatului Brukenthal. (...) Expozitia cuprinde tablouri apartinand scolilor principale de pictura reprezentate in colectia muzeului, respectiv cea olandeza si flamanda, franceza, germana, austriaca si italiana. Expozitia prezinta si tablouri recent restaurate sau mai putin valorificate expozitional. (...) Expozitia cu aceasta tematica nu a mai avut loc in ultimele decenii", a declarat sambata Alexandru Sonoc, unul din specialistii Muzeului National Brukenthal.El a aratat ca lucrarea intitulata "Ghicitoare" nu a mai fost expusa din 1983 pana acum, pentru ca acest tablou a fost a necesitat restaurare, care s-a finalizat in 2015. Acest tablou a fost din nou expus, sambata, cu ocazia deschiderii anului bicentenarului Brukenthal.Tot sambata a fost redeschisa expozitia "Capodopere din Colectia Brukenthal", gazduita in Palatul cu acelasi nume. Aceasta expozitie cuprinde 43 de capodopere, printre care multe lucrari restaurate. Daca in 2006 o parte din lucrari puteau fi admirate din spatele sticlei unor vitrine, acum tablourile au fost expuse la lumina.Putine institutii se pot mandri cu varsta si prestigiul Muzeului National Brukenthal, care "este de doua secole purtatorul unei exceptionale misiuni de responsabilitate sociala", a declarat sambata, la Sibiu, presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de decorare a muzeului.Considerat "un simbol orasului" de catre primarul Sibiului, Astrid Fodor, Muzeul National Brukenthal a fost premiat sambata, in prezenta ministrului Culturii, Ioan Vulpescu, dar si a unor inalti reprezentanti ai cultelor, printre care un reprezentant al Consistoriul Superior al Bisericii Evaghelice C. A., Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza, reprezentantul Nuntiului Apostolic, Ambasadorul Marelui Ducat de Luxemburg in Romania, Victor Spinei, vicepresedintele Academiei Romane.