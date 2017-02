Proiect de lege: Ziua Olteniei ar putea fi sarbatorita pe 21 martie

"Se instituie ziua de 21 martie - Ziua Olteniei. Sarbatorirea anuala a Zilei Olteniei va fi marcata de autoritatile centrale si locale, precum si de institutiile publice de cultura din tara si strainatate, prin organizarea unor programe si manifestari cu caracter culturalartistic si stiintific. Autoritatile administratiei publice centrale si locale vor sprijini material sau logistic organizarea si desfasurarea programelor si manifestarilor prevazute, in limita fondurilor disponibile.Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, in calitate de servicii publice, vor include in programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sarbatori", se arata in proiectul adoptat de senat.Initiatorii sunt 27 de deputati si senatori:- deputati - neafiliati: Burlacu Stefan, Gurzau Adrian, Gust Balosin Florentin, Iriza Scarlat, Marian Ion Cristinel, Movila Petru, Negrut Clement, Udriste Gheorghe- deputati - PSD: Calin Ion, Ciocan Dan, Delureanu Virgil, Florea Daniel, Khraibani Camelia, Radulescu Romeo, Stanescu Alexandru, Weber Mihai, Zgonea Valeriu Stefan- deputati - PNL: Ardeleanu Sanda-Maria, Craciunescu Grigore, Militaru Lucian, Stirbu Gigel-Sorinel- deputati - Minoritati: Vainer Aurel- deputati - UNPR: Gheorghe Florin, Mazilu Constantin, Mihaila Ioan, Niculescu Dumitru, Raducanu IonCum motiveaza initiatorii instituirea "Zilei Olteniei" 21 martie ?"Cel mai important document programatic al Revolutiei de la 1821 este Cererile norodului romanesc - care cuprinde principiile de baza ale unei noi ordini sociale. Tudor Vladimirescu a fost omul politic care a reusit sa zguduie din temelii societatea romaneasca ramasa la nivelul feudalismului si sa puna capat regimului politic fanariot. Anul 182l reprezinta un an de referinta si prima caramida pusa in procesul de formare a statului roman modern, totul cu sprijinul si sub presiunea poporului roman. La sfarsitul lunii februarie a anului 1821, Tudor Vladimirescu paraseste tabara de la Tantareni, incepandu-si lentul mars spre Bucuresti, iar in zilele de 16 si 20 martie ale aceluiasi an, se adreseaza prin doua proclamatii locuitorilor Capitalei. Pe 21 martie 1821, Tudor Vladimirescu intra in Bucuresti tinand in mana o paine mare, semn al pacii si al belsugului. Asadar, se cuvine sa marcam ziua de 21 martie, momentul in care Tudor Vladimirescu intra in Bucuresti si coboara pe Podul Calicilor, ca fiind ziua Olteniei", se arata in expunerea de motive a proiectului