VIDEO Ursul de Aur pleaca in Ungaria, un frate argintiu de-al lui ajunge in Romania, iar Kaurismäki pleaca mormaind

On Body and Soul Foto: berlinale.de



Premiile juriului ecumenic

Premiile juriului FIPRESCI

Dana Bunescu a primit din mainile lui Paul Verhoeven, presedintele juriului, Ursul de Argint pentru contributie remarcabila pentru montajul filmului “Ana, mon amour”, de Calin Peter Netzer. Premiul pentru contributie remarcabila se acorda in urmatoarele categorii: imagine, montaj, muzica, coloana sonora, costume sau scenografie.Cea mai apreciata monteuza din Romania, cu o cariera deja impresionanta (cuprinzand printre altele “Autobiografia lui Nicolae Ceausescu”, “Moartea dommnului Lazarescu”, “4 luni, 3 saptamani si 2 zile”) a fost atat de uimita cand a auzit ca a castigat, incat abia a pasit spre scena si a spus doar Multumesc in romana si engleza, adaugand in aplauzele salii ca a ramas fara cuvinte.Aki Kaurismäki, dat ca favorit pentru Ursul de Aur cu “On the Other Side of Hope”, a fost probabil suparat ca n-a castigat, pentru ca nu a vrut sa urce pe scena. Trofeul pentru regie i-a fost adus la scaun dar, dupa ce aplauzele s-au oprit, l-a pasat actorilor care erau cu el. Aceasta a fost prima prezenta a finlandezului in Competitia Berlinalei. Poate si ultima.Daca in fotbal se spune ca balonul e rotund, despre premiile dintr-un festival de film se spune ca sunt o loterie. Nu stii niciodata ce preferinte au membrii unui juriu si cum negociaza premiile. Probabil ca anul acesta, Paul Verhoeven, care a prezidat juriul, a fost atat de impresionat de ciudata poveste de dragoste din filmul maghiar “On Body and Soul”, despre doi angajati ai unui abator care se indragostesc unul de celalalt dupa ce se viseaza recurent cerb si caprioara, incat si-a impus punctul de vedere.Alegerea delicatului “On Body and Soul” in detrimentul film cu imigranti al lui Kaurismäki (poate mai putin original, dar din universul lui Kaurismäki, superb si el) poate fi interpretata ca o alegere incorect politica si poate tocmai de aceea e laudabila. In preferintele criticilor straini, filmul maghiar venea pe locul doi. “On Body and Soul” a primit si premiile juriilor independente FIPRESCI si ecumenic, anuntate sambata dupa-amiaza.S-a inchis un cerc si pentru Kim Minhee, premiata pentru interpretare feminina. Actrita vazuta la noi recent in “The Handmaiden” joaca in fluidul si rohmer-ianul “On the Beach at Night Alone” de Hong Sangsoo rolul unei actrite care se reface greu dupa despartirea de un regizor insurat cu care a trait o poveste de dragoste si pe care inca-l iubeste. Kim Minhee chiar a avut o relatie cu Hong Sangsoo, dar cand au filmat presa coreeana nu stia. Pe scena, actrita a inceput sa planga cand i-a multumit lui Sangsoo, iar la final i-a spus ca-l pretuieste si-l iubeste.In mod curios, Ursul de Argint si Premiul Alfred Bauer pentru un film care deschide noi perspective a fost acordat unui film batranicios, “Spoor”, de Agnieszka Holland, in vreme ce al doilea premiu ca importanta, Ursul de Argint si Grand Jury Prize s-a dus la “Félicité”, o coproductie majoritar congoleza care nu iesea in evidenta, dar probabil ca aici corectitudinea politica a fost un pic supralicitata.Intamplator sau nu, un premiu (interpretare masculina) a plecat la o productie majoritar germana, iar alte trei au mers spre coproductii minoritar germane (inclusiv “Ana, mon amour”).Prezentand premiul pentru documentar, cunoscuta regizoare Laura Poitras, membra a juriului, a spus in aplauzele salii: “Ieri, presedintele Statelor Unite a afirmat ca presa este un dusman. Noi spunem ca dusmanii sunt nationalismul si excluderea”.Iar Dieter Kosslick, directorul Berlinalei, a adus in atentia lumii intregi faptul ca in urma cu doua zile jurnalistul german Deniz Yücel, corespondent al lui “Die Welt”, a fost arestat in Turcia sub pretextul ca ar face parte dintr-o organizatie terorista, facand un apel la eliberarea lui.Juriul competitiei internationale a fost prezidat de cineastul olandez Paul Verhoeven si i-a avut ca membri pe actrita americana Maggie Gyllenhaal, actorul si regizorul mexican Diego Luna, producatorul tunisian Dora Bouchoucha Fourati, artistul islandez Olafur Eliasson, actrita germana Julia Jentsch si regizorul & scriitorul chinez Wang Quan’an.Doi actori romani au aparut in acest an in doua productii internationale prezentate in festival. Crina Semciuc a avut un rol secundar, cel al unei tinere imigrante din comedia austriaca "Wild Mouse" de Josef Hader, un film prezentat in Competitie si primit cu mai multa caldura de jurnalistii de limba germana, in vreme ce Alec Secareanu si-a facut debutul in cinema in apreciatul "God's Own Country", debutul in regie al britanicului Francis Lee, film distins cu Harvey-Manner Readers Jury Award, unul din numeroasele premii decise de jurii independente la Berlinala.Numit de publicatia independenta Indiewire "un 'Brokeback Mountain' britanic, dar mai bun", filmul e un love story pasional si robust dintre un tanar fermier din Yorkshire si un imigrant roman pe nume Gheorghe care se angajeaza la ferma acestuia.Filmul care a avut premiera mondiala la Sundance e considerat de Indiewire "remarcabil" pentru modul in care combina scenele de munca la ferma, parca decupate dintr-un documentar, cu naturaletea relatiei care se infiripa intre cei doi.La Berlin a fost prezent in acest an si Tudor Aaron Istodor, participant alaturi de cativa tineri actori europeni in programul Shooting Stars, organizat de European Film Promotion. Toti participantii au primit cate un trofeu Shooting Star din mainile actorului britanic Timothy Spall. Programul Shooting Stars asigura cateva zile menite sa ajute participantii sa se lanseze in cariera internationala.Ursul de Aur pentru Cel mai bun film – “On Body and Soul” (Ungaria) de Ildiko EnyediUrsul de Argint si Grand Jury Prize – “Félicité” (Franta/Senegal/Franta/Germania/Liban) de Alain GomisUrsul de Argint si Premiul Alfred Bauer pentru un film care deschide noi perspective – “Spoor” (Polonia/Germania/ Cehia/Suedia/Slovacia) de Agnieszka HollandUrsul de Argint pentru Cel mai bun regizor – Aki Kaurismäki pentru “The Other Side of Hope” (Finlanda)Ursul de Argint pentru Cea mai buna actrita – Kim Minhee pentru “On the Beach at Night Alone” (Coreea de Sud) de Hong SangsooUrsul de Argint pentru Cel mai bun actor – Georg Friedrich pentru “Bright Nights”, de Thomas ArslanUrsul de Argint pentru Cel mai bun scenariu - “Una mujer fantastica” (Chile/Germania/Spania) de Sebastian LelioUrsul de Argint pentru contributie remarcabila in urmatoarele categorii: imagine, montaj, muzica, coloana sonora, costume sau scenografie – Dana Bunescu pentru montajul lui “Ana, mon amour”, de Calin Peter Netzer (Romania/Germania)Premiul juriului de debut – “Summer of 1993” (Spania) de Carla Simon, prezentat in sectiunea KplusPremiul Glasshütte Original pentru documentar – “Ghost Hunting” (Franta/Palestina/Elvetia/Qatar) de Raed AndoniUrsul de Aur pentru scurtmetraj – “Small Town” (Portugal) de Diego Costa AmaranteUrsul de Argint pentru scurtmetraj – “Reverie in the Mead” (Mexic) de Esteban Arrangoiz JulienAudi Short Film Award- “Street of Death” (Liban/Germania) de Haram GhoseinMentiune Speciala – Centauro de Nicolás SuárezUrs de Aur onorific - Milena CanoneroBerlinale Camera - Nansun Shi, Geoffrey Rush si Samir Farid"On Body and Soul" (Ungaria), de Ildiko EnyediMentiune Speciala: "Una mujer fantastica" (Chile) de Sebastian Lelio"Investigating Paradise" (Franta, Algeria) de Merzak AllouacheMentiune Speciala: "I Am Not Your Negro" (Franta/USA/Belgia/Elvetia) de Raoul Peck"Mama Colonel" (Congo) de Dieudo HamadiMentiune Speciala: "El mar la mar" (SUA) de Joshua Bonnetta si J.P. Sniadecki(Federatia Internationala a Criticilor de Film)"On Body and Soul" (Ungaria), de Ildiko Enyedi"Pendular" (Brazilia/Argentina/Franta) de Julia Murat"A Feeling Greater Than Love" (Liban) de Mary Jirmanus Saba