Influenta invizibila. Fortele ascunse care modeleaza comportamentul

​Recomandare de lectura

In aceasta carte fascinanta si inovatoare, autorul bestsellerului Contagios exploreaza aspectele subtile si ascunse –de la produsele pe care le cumparam, pana la cariera pe care o alegem – care ne influenteaza comportamentul.



Aveti impresia ca alegerile pe care le faceti si comportamentul pe care il aveti sunt la libera voastra alegere? Purtati o anumita haina pentru ca va place cum arata pe voi? Alegeti o anumita cariera pentru ca vi se pare interesanta? Este atat de evident ca alegerile ne sunt influentate de preferintele personale, ca nici nu are rost sa mai discutam despre asta, nu? Nimic mai gresit.

Fara sa ne dam seama, oamenii din jurul nostru influenteaza foarte mult lucrurile pe care le facem. In acest caz, se nasc urmatoarele intrebari: cand ii imitam pe altii si cand evitam sa facem ce fac ei? Cand ne motiveaza colegii sa muncim mai mult si cand ne determina sa renuntam? Și ce influenta au toate aceste lucruri asupra fericirii, sanatatii si conflictelor atat acasa, cat si la serviciu?



Fie ca vreti sa-i influentati pe altii, sa luati decizii mai intelepte sau sa intelegeti mai bine misterele comportamentului uman, aceasta carte va va arata cum sa faceti acest lucru. Niciodata nu veti mai privi cu aceiasi ochi comportamentul propriu sau pe al celor din jur.

Jonah Berger da la o parte valul de invizibilitate de pe puternicele surse de influenta si rezolva misterele fascinante ale comportamentului uman. - Robert Cialdini, autorul cartii Influence





Daca vreti sa aflati ce anume va influenteaza cu adevarat comportamentul, cititi Influenta invizibila, o carte plina de cercetari amanuntite, povesti memorabile si observatii patrunzatoare, care va va deschide ochii. - William Ury, autorul cartii Getting to Yes with Yourself

Intocmai cum a facut si cu Contagios, Jonah Berger ne conduce dincolo de aparente, iar rezultatele sunt fascinante. Influenta invizibila este o carte care are capacitatea de a ne transforma felul in care ne vedem pe noi insine si locul pe care il avem in lume. - Arianna Huffington, autoarea cartii Succesul redefinit