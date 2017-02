Mihai Traistariu, Tavi Colen si Emma, printre semifinalistii Selectiei Nationale Eurovision

Cei 15 artisti calificati sunt: Elize & No Stress cu "Fara bariere", Cristina Vasiu cu "Set the Skies on Fire", Tudor Turcu - "Limitless", Ramona Nerra - "Save Me", Ana Maria Mirica - "Spune-mi tu", Instinct - "Petale", D-lema - "Adventure", Ilinca feat. Alex Florea - "Yodel It", Tavi Colen si Emma - "We own the night", Zanga - "Doua sticle", Maxim - "Adu-ti aminte", Eduard Santha - "Wild Child", Mihai Traistariu - "I Won't Surrender", Alexandra Craescu - "Hope", Xandra - "Walk on By".Ioana Voicu si Dan Helciug au fost prezentatorii show-ului. Luminita Anghel, Ovi Jacobsen, Adrian Romcescu, Paula Seling si Andrei Tudor sunt juratii Selectiei Nationale Eurovision. Toti juratii au reprezentat Romania la Eurovision anterior, ca interpreti, respectiv compozitori.Vedetele Elena Gheorghe, Luminita Anghel, Monica Anghel, Paula Seling, Cezar Ouatu, Marcel Pavel, Ovi si Dan Bittman, dar si de vedete ale Televiziunii Romane, Mihai Constantin, Raluca Arvat, Marina Almasan, Mircea Radu, Costin Desliu, Stela Popa, Iulia Zgripcea, Radu Tudor si coordonatoarea Eurovision 2017, Iuliana Marciuc, au anuntat semifinalistii.In perioada 5-11 februarie, TVR a transmis, in premiera, auditiile din preselectia Eurovision Romania. Reprezentantul Eurovision Romania va fi ales exclusiv de public, prin televot, pe 5 martie.Sub sloganul "Celebrate diversity", finala Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, pe 13 mai. Piesa care va reprezenta Romania va intra in competitie pe 11 mai, in a doua Semifinala.Romania nu a putut participa la competitia de anul trecut. Televiziunea Romana si European Broadcasting Union (EBU) au ajuns, in luna octombrie, la un acord prin care sa faca posibila revenirea Romaniei la Eurovision si difuzarea, de catre postul public de televiziune, a editiei din 2017.In 2016, concursul Eurovision, organizat in Suedia, la Stockholm, a fost castigat de cantareata ucraineana Jamala.Cantecul ei "1944" a starnit controverse, intrucat versurile sale se refera la deportarea tatarilor din Crimeea, in timpul regimului sovietic condus de Stalin. Mai multe voci au spus ca meloda incalca regulile concursului Eurovision, pentru ca are mesaj politic.Eurovision este o competitie muzicala internationala anuala, la care participa tarile ce detin statutul de membru activ in cadrul European Broadcasting Union (EBU), cea mai importanta asociatie a posturilor publice de televiziune din Europa. Concursul a fost transmis in fiecare an de la inaugurarea sa in 1956 si este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume. Eurovision este, de asemenea, unul dintre cele mai vizionate evenimente non-sportive din lume, cu audiente care depasesc in fiecare an pragul de 100 de milioane de telespectatori. Printre artistii ale caror cariere internationale au fost lansate in urma participarii sau a victoriei la Eurovision se numara, printre altii, Domenico Modugno (locul 3 in 1958), ABBA (locul 1 in 1974), Celine Dion (locul 1 in 1988) si Julio Iglesias (locul 4 in 1970).