Criticul literar Dan C. Mihailescu a renuntat la proiectul online "Cartea de la ora 5", dupa un an de la lansare, motivand ca este prea batran pentru asteptarile publicului, despre care spune ca are o sete de interactionare cu cel care trimite informatia asa cum el nu a fost obisnuit, scrie News.ro.

"Bine v-am regasit ca sa va spun la revedere!", au fost cuvintele scriitorului in ultima inregistrare online.

Dan C. Mihailescu a realizat timp de 15 ani emisiunea tv "Omul care aduce cartea", la Pro TV. La initiativa Emag, a inceput online "Cartea de la ora 5", devenit un experiment de 12 luni "cat se poate de palpitant, de placut si de instructiv".

"Resursele mele de lupta cu inertia, cu rutina, cu rugina, cu varsta, cu pictisul, cu faptul ca nu reusesc sa interactionez cu dumneavoastra, toate acestea m-au facut sa ma retrag", a marturisit scriitorul, care s-a explicat: "Fata de publicul de la televizor care este invatat sa fie un receptor, un public cuminte care are nevoie de predici de la anvon, de recomandari de carti, de noutati, de basme, de povesti, de lectii de viata, publicul online am observat ca are o nervozitate, o vitalitate, o rapiditate si mai ales o sete de interactionare cu cel care trimite informatia cum eu n-am fost obisnuit in viata mea".

Criticul literar a facut anuntul in ultima aparitie online a proiectului.

"Eu sunt un reactionar, un arheofil, un conservator, un maniac al status quo-ului, un om care refuza cu obstinatie sa aiba pagina de Facebook, un om care nu s-a uitat pe un site in viata lui, care n-a intrat pe Google, care nu stie decat teoretic ce inseamna internet. Dumneavoastra din toate semnalele pe care le-am observat aveti nevoie sa fiti surprinsi, hartuiti, alintati, socati, aveti nevoie de un partener egal, nu suportati sa primiti lectii de la catedra￯, a afirmat Dan C. Mihailescu.

Neputinta de a interactiona cu publicul l-au facut pe scriitor sa renunte la acest proiect. "Traficul site-ului nostru ar fi infinit mai viu, mai palpitant, daca eu as interactiona cu dumneavoastra".

Dan C. Mihailescu a exprimat si care-i este dorinta pe viitor. "Eu acum nu-mi doresc decat sa ma retrag in vizuina si sa apuc cele doua sau trei carti, pe care sper sa le duc pana la capat. Sa nu va suparati si sa intelegeti ca ma simt ca Ingrid Bergman in <Va place Brahms>. Ea spunea, la final, cu neputinta si blazare, strigandu-i lui Anthony Hopkins: <I'm old!>. "Cred ca sunt prea batran pentru uriasele dumneavoastra asteptari￯, si-a luat la revedere Dan C. Mihailescu de la spectatorii online, fredonand un vers din "Les grands boulevards", cantata de Yves Montand.