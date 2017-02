De ce copiii nostri se transforma in tirani? Cum a fost abolita copilaria

​Recomandare de lectura

De ce copiii nostri se transforma in tirani?

Un pusti de-o schioapa se arunca pe jos in mijlocul magazinului; un elev de gimnaziu se plimba prin clasa in mijlocul orei; un adolescent razgaiat „n-are chef" sa invete nicio meserie. Parintilor, profesorilor sau chiar angajatorilor, peisajul le este deja familiar. Cum se face ca acesti copii au ajuns sa-i joace pe degete pe adulti si sa nu mai respecte nicio autoritate?

Michael Winterhoff, psihiatru de copii, explica in ce fel abdicarea de la reperele educationale traditionale, dar si incurajarea unei relatii de „parteneriat" (de negociere) intre parinti si copii a dus la situatia in care copiii sunt complet lipsiti de acele oglindiri, limitari si indrumari vitale pentru a deprinde autocontrolul si a creste nu doar fizic, ci si emotional. Discutand tendinta parintilor de a-si proiecta neimplinirile in viata copilului, cartea ne reconduce la radacinile parentajului: copiii trebuie sa redevina copii, iar parintii trebuie sa redevina educatorii grijulii, dar fermi, de care copiii au nevoie pentru o dezvoltare armonioasa.

Michael Winterhoff are un cabinet de psihiatrie pediatrica in Bonn si este specializat in tulburarile de dezvoltare ale copiilor si adolescentilor.