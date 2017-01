Ce carti au citit romanii in 2016 - topul elefant.ro

In continuarea clasamentului, pe pozitia a doua s-a situat volumul Inainte sa te cunosc, scris de Jojo Moyes, iar pe pozitia a treia Fata din tren, titlu scris de Paula Hawkins.Locurile al patrulea si al cincilea in preferintele cititorilor romani sunt ocupate de Jojo Moyes cu Dupa ce te-am pierdut, respectiv Markus Zusak cu Hotul de carti.Printre primele zece titluri cele mai apreciate in 2016 s-au situat si Spioana de Paulo Coelho si clasicul Un veac de singuratate de Gabriel Garcia Marquez.1. Irina Binder - Fluturi, vol.32. Jojo Moyes - Inainte sa te cunosc3. Paula Hawkins - Fata din tren4. Jojo Moyes - Dupa ce te-am pierdut5. Markus Zusak - Hotul de carti6. Sylvia Day - Descatusarea7. Paulo Coelho - Spioana8. Gabriel Garcia Marquez - Un veac de singuratate9. Igor Bergler - Biblia pierduta10. Anna Todd - Dupa ce ne-am indragostit