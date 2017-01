National si Tandarica sunt teatrele bucurestene care au vandut cele mai multe bilete in 2016

Intre premierele anului 2016 la TNB se numara "Recviem", de Alexandru Dabija, dupa Matei Visniec, "O intamplare ciudata cu un caine la miezul noptii", dupa un roman de Mark Haddon, in regia lui Bobi Pricop, "Medeea, mama mea", de Ivan Dobcev, si "Regele Lear", de William Shakespeare, regizat de David Doiashvili, cu Mihai Constantin in rolul principal.Pe locul al doilea se afla Teatrul Tandarica - Teatrul de animatie Bucuresti. Spectacolele de aici au adus, anul trecut, 80.000 de platitori de bilete, cu 30.000 mai putini decat in 2015, cand, potrivit declaratiilor directorului institutiei, Teatrul Tandarica a avut 110.115 de spectatori platitori de bilete.Teatrul de Comedie a transmis ca a vandut 48.000 de bilete in 2016, an in care a inregistrat sapte premiere, intre care s-au numarat spectacolele "Micul print", regizat de Alexandru Dabija, "Nina sau despre fragilitatea pescarusilor impaiati", dupa Matei Visniec, de Alexandru Maftei, si spectacolul muzical "Imblanzirea scorpiei", dupa Shakespeare, de Gelu Colceag.Teatrul Nottara, a carui trupa a jucat in diverse spatii, sediul fiind inchis mai bine de zece luni, timp in care a fost clarificata starea imobilului, a vandut 40.000 de tichete. Unul dintre cele mai importante evenimente ale anului trecut care au avut loc aici a fost Festivalului International de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care a avut loc in luna octombrie, la revenirea in sediu.News.ro a solicitat informatii legat de numarul biletelor vandute in 2016 si teatrelor Bulandra, Evreiesc, Mic si Excelsior, insa reprezentantii acestora nu au dat curs solicitarilor.