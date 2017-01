Nu asa procedam noi aici: O poveste despre cum cresc, decad si cresc din nou organizatiile

A fost odata ca niciodata un clan de suricate ce traia in Kalahari, o regiune din sudul Africii. Dupa ani de crestere constanta, seceta a redus drastic resursele clanului, iar atacurile mortale ale vulturilor s-au inmultit. Pe masura ce lucrurile se inrautatesc, armonia clanului se destrama. Echipa de conducere se cearta cu privire la posibilele solutii, iar sugestiile din partea lucratorilor din prima linie primesc un raspuns demoralizant: „Nu asa procedam noi aici!”.

Prin urmare, Nadia, o suricata inteligenta si aventuroasa, pleaca in cautarea unor idei noi, care sa ajute clanul din care face parte si ea, aflat in dificultate. Descopera un grup mult mai mic, care actioneaza foarte diferit, cu mult mai multa agilitate si munca in echipa. Aceste suricate au dezvoltat solutii inovatoare pentru a gasi hrana si a scapa de vulturi. Dar nu totul in acest mic clan este asa perfect cum pare la prima vedere. Poate Nadia sa-si dea seama cum sa gaseasca modalitatea in care sa combine ce e mai bun in ambele lumi – un clan mare, disciplinat, bine administrat si un clan mic, informal, provocator – inainte de a fi prea tarziu?

Aceasta carte distileaza deceniile de experienta si studiile premiate ale lui Kotter pentru a explica de ce organizatiile cresc si decad si cum pot creste din nou cand se confrunta cu dificultati.

Aceasta parabola originala ne demonstreaza ca, in vremuri in schimbare, suntem mai in siguranta atunci cand inovam! - Spencer Johnson, MD, autorul cartii Cine mi-a luat cascavalul?

Aceasta parabola simpla, despre niste mamifere cu blana, ce se confrunta cu provocarea adaptarii la amenintare, ofera noi perspective asupra calatoriei pe care o intreprind multi dintre noi. Genial! - Generalul in rezerva Stanley McChrystal, autorul cartii Echipa de echipe

Functioneaza. Și nu doar pentru suricate. - Gaëtan Thomas, presedinte si CEO al NB Power

John Kotter o face din nou. Folosirea metaforei ii ajuta pe cititori sa inteleaga cerinta fundamentala pentru a avea o organizatie performanta: sa puna inimile si mintile membrilor echipei in folosul unei cauze convingatoare. Leadershipul permite acest lucru si descatuseaza un enorm potential creativ. - Leigh Morgan, COO, Fundatia Bill si Melinda Gates

John Kotter, profesor emerit la Harvard Business School, este numit adesea autoritatea mondiala in domeniul leadershipului si al schimbarii. Multe dintre cartile sale, inclusiv Leading Change si Aisbergul nostru se topeste, au fost traduse in peste doua sute de limbi si au devenit bestseller in toata lumea. Este fondator al Kotter International, o firma de consultanta, specializata in a ajuta liderii sa-si transforme organizatiile.

Holger Rathgeber, fost director executiv al unei firme de produse medicale, este coautorul cartii Aisbergul nostru se topeste si director la Kotter International.