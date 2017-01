VIDEO UPDATE Nominalizarile pentru premiile Oscar de anul acesta. "La La Land", propus la 14 categorii

“La La Land”

“Moonlight”

“Manchester by the Sea”

“Arrival”

“Fences”

“Lion”

“Hidden Figures”

“Hacksaw Ridge”

“Hell or High Water”

Damien Chazelle, “La La Land”

Barry Jenkins, “Moonlight”

Denis Villeneuve, “Arrival”

Kenneth Lonergan, “Manchester by the Sea”

Mel Gibson, “Hacksaw Ridge”

Natalie Portman, “Jackie”

Emma Stone, “La La Land”

Isabelle Huppert, “Elle”

Meryl Streep, “Florence Foster Jenkins”

Ruth Negga, “Loving”

„Moonlight” si SF-ul Arrival, impart locul doi cu cate opt nominalizari. „Manchester by the Sea”, „Lion” si „Hacksaw Ridge” au cate sase propuneri pentru premiile acordate luna viitoare. “Toni Erdmann” - coproductie cu participare romaneasca

“Land of Mine”“A Man Called Ove”“Tanna”

Cel mai bun actor in rol principal

Ryan Gosling, “La La Land”

Casey Affleck, “Manchester by the Sea”

Denzel Washington, “Fences”

Andrew Garfield, “Hacksaw Ridge”

Viggo Mortensen, “Captain Fantastic”

Michelle Williams, “Manchester by the Sea”

Octavia Spencer, “Hidden Figures”

Naomie Harris, “Moonlight”

Nicole Kidman, “Lion”

Viola Davis, “Fences”

Cel mai bun actor in rol secundar

Mahershala Ali, “Moonlight”

Jeff Bridges, “Hell or High Water”

Lucas Hedges, “Manchester by the Sea”

Dev Patel, “Lion”

Michael Shannon, “Nocturnal Animals”

Cel mai bun scenariu adaptat



“Moonlight,” Barry Jenkins

“Arrival,” Eric Heisserer

“Lion,” Luke Davies

“Fences,” August Wilson

“Hidden Figures,” Allison Schroeder and Theodore Melfi

Cel mai bun scenariu original



“La La Land,” Damien Chazelle

“Hell or High Water,” Taylor Sheridan

“Manchester by the Sea,” Kenneth Lonergan

“The Lobster,” Yorgos Lanthimos and Efthymis Filippou

“20th Century Women,” Mike Mills

Cea mai buna imagine

“Moonlight,” James Laxton

“La La Land,” Linus Sandgren

“Arrival,” Bradford Young

“Silence,” Rodrigo Prieto

“Lion,” Greig Fraser

Cel mai bun documentar



“O.J.: Made in America”

“13th”

“I Am Not Your Negro”

“Fire at Sea”

“Life Animate”

“Zootopia”

“Kubo and the Two Strings”

“Moana”

“The Red Turtle”

“My Life as a Zucchini”

“Piper”

“Pearl”

“Borrowed Time”

“Pear Cider and Cigarettes”

“Blind Vaysha”

“La La Land,” Justin Hurwitz

“Moonlight,” Nicholas Britell

“Lion,” Dustin O’Halloran and Hauschka

“Jackie,” Mica Levi

“Passengers,” Thomas Newman

“The Jungle Book”

“Rogue One: A Star Wars Story”

“Doctor Strange”

“Deepwater Horizon”

“Kubo and the Two Strings

“La La Land”

“Fantastic Beasts and Where to Find Them”

“Florence Foster Jenkins”

“Jackie”

“Allied”