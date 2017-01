Valentin Naumescu: Criza Uniunii Europene și ordinea globală în era Trump

​Recomandare de lectura

"Ceea ce uneste multiplele si altminteri foarte diferitele perspective si abordari din aceasta carte este ideea de criza a Uniunii Europene si tentativele de refacere a ordinii globale, la sfarsitul a ceea ce putem numi „etapa post-Razboi Rece". Numar limitat de exemplare cu autograful autorului!

Nu avem inca o denumire consacrata a erei in care intram, dar incepem sa ii deslusim contururile: instabilitate, incertitudine, frustrare, adancirea clivajului sistem vs. antisistem (a se vedea alegerea lui Donald Trump la Casa Alba si Brexitul), intensificarea miscarilor contestatare, in special ale tinerilor, violenta crescuta, schimbari foarte rapide de context politic si economic, tendinte de dezintegrare la nivel european si la nivelul unor state nationale, recrudescenta curentelor nationaliste si faliilor identitare rasiale, etnice si religioase, concurenta dusa pana la agresivitate si potential conflictual, slabirea puterii hegemonice a Statelor Unite, fragmentarea sistemului international si dezacorduri frecvente in cadrul sistemelor de organizare ale lumii occidentale.

Volumul think-tankului „Citadel" se doreste, asadar, o diagnoza a Uniunii Europene si a vecinatatilor ei si, prin extensie, o privire mai larga asupra politicii globale, asupra sistemului de aranjamente ale lumii in care traim, la sfarsitul erei Obama si inceputul erei Trump. Fireste, nu avem pretentia de a trata exhaustiv acest moment al crizei (crizelor) europene sau al ordinii internationale, dar reusim totusi sa deschidem, credem noi, cateva directii majore de intelegere a contextului in care ne aflam." - Valentin Naumescu



Valentin Naumescu este conferentiar abilitat la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca. A fondat (2013) si coordoneaza Grupul de Reflectie si Analiza Internationala „Citadel", un think-tank de politica externa al universitatii clujene. Din 2015, este expert independent al Comisiei Europene in domeniul relatii internationale. Printre cele mai recente carti ale sale se numara Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World (ed. Cambridge Scholars Publishing, 2014), The European Union’s Eastern Neighbourhood Today: Politics, Dynamics, Perspectives (coeditata impreuna cu Dan Dungaciu, Cambridge Scholars Publishing, 2015) si Marile schimbari. Crize si perspective in politica internationala (Ed. Trei, 2015). Valentin Naumescu are totodata o experienta diplomatica, fiind fost secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (2005– 2007), si Consul General al Romaniei la Toronto (2008–2012). Are gradul diplomatic de ministru-consilier.



Colectia Contributors reuneste lucrari informative, inteligente, semnate de nume cu autoritate in diverse domenii. Cititorul va gasi in paginile colectiei argumente convingatoare, analiza riguroasa si independenta in gandire. Volumele incluse in aceasta colectie sunt menite sa te faca sa intelegi ideile, tendintele si mutatiile din lumea moderna, din actualitatea imediata si din mintile celor ce provoaca sau decid schimbarile.