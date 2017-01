Scriitorul si cineastul William Peter Blatty, autorul romanului "Exorcistul", a murit la varsta de 89 de ani

Scriitorul si scenaristul american William Peter Blatty, autorul romanului "Exorcistul" ("The Exorcist") si scenaristul primului film realizat pe baza acestuia, premiat cu Oscar, a murit, joi, la varsta de 89 de ani, informeaza BBC.

William Friedkin, cineastul care a regizat acea prima ecranizare a romanului scris de Peter Blatty, a confirmat decesul scriitorului american prin intermediul unui mesaj publicat pe contul lui de Twitter,potrivit News.ro.



"William Peter Blatty, un prieten drag si un "frate", cu care am creat "The Exorcist", a murit ieri", a scris regizorul William Friedkin in acel mesaj.

Vaduva scriitorului, Julie Alicia Blatty, a dezvaluit pentru Associated Press ca sotul ei a murit joi intr-un spital din orasul Bethesda din statul american Maryland.

Cauza decesului a fost mielom multiplu, o forma de cancer care afecteaza maduva osoasa.

Romanul "xorcistul" a fost publicat in 1971, iar ecranizarea lui, un film al carui scenariu a fost scris tot de William Peter Blatty, a fost lansat in 1973.

In pofida unor dificultati in timpul productiei si a unei lansari ce nu a fost promovata in presa, filmul "Exorcistul" a devenit unul dintre cele mai profitabile din box office-ul nord-american din epoca si este considerat de criticii de specialitate un clasic al genului horror.

Filmul "The Exorcist" i-a adus scriitorului William Peter Blatty un premiu Oscar la categoria"cel mai bun scenariu adaptat". Romancierul a scris si regizat a doua continuare a filmului original, "The Exorcist III", ce a fost lansat in anul 1990.

William Peter Blatty a scris si alte romane de succes, precum "Elsewhere", "Dimiter", "The Ninth Configuration and Demons Five" si "Exorcist Nothing: A Fable".

A scris si scenariile unor filme apreciate de critici si de public, precum "A Shot in the Dark", ￯The Great Bank Robbery" si "Promise Her Anything".