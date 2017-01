Radu Aldulescu a fost exclus din Uniunea Scriitorilor din Romania

"Miercuri, 11 ianuarie 2017, s-a reunit in sedinta extraordinara Consiliul Uniunii Scriitorilor din Romania. Necesitatea reunirii Consiliului Uniunii Scriitorilor din Romania in sedinta extraordinara a fost data de convocarea unei pretinse intruniri a 'Adunarii Generale a U.S.R.' din data de 07.01.2017 (la care au participat 16 membri si nemembri ai U.S.R.), prin care s-ar fi luat hotarari cu privire la organizarea si functionarea Uniunii Scriitorilor din Romania.Consiliul U.S.R. a votat, in unanimitate, invalidarea pretinsei 'Adunari Generale' desfasurate nestatutar in data de 07.01.2017, precum si invalidarea, printr-o Decizie, a tuturor pretinselor hotarari adoptate in cadrul 'Adunarii Generale' nestatutare din 07.01.2017.In urma raportului prezentat de Comisia de Monitorizare, Suspendare si Excludere, intrunita in temeiul art. 3 din Regulamentul C.M.S.E., Consiliul Uniunii Scriitorilor din Romania a votat in unanimitate excluderea din U.S.R. a urmatorilor 6 membri (pentru incalcarea art. 16 si urmatoarele din cap. 5 din Statutul U.S.R.): Catia Maxim, Mugur Grosu, Radu Aldulescu, Dinu Adam, Ioan Vieru, Adrian Lustig", se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul USR.Radu Aldulescu a scris scenariul filmului "Terminus Paradis", regizat de Lucian Pintilie (Marele Premiu al Juriului la Festivalul de la Venetia) si este autorul, printre altele, al romanului "Amantul colivaresei".