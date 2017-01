Proba de proiecte - viteza la Ministerul Culturii: posibilii beneficiari de finantare au 5 zile sa depuna un proiect si alte 3 zile sa-l realizeze

In plus, castigatorii vor avea doar 3 zile sa faca proiectele, un termen imposibil pentru cineva care nu are deja pregatit un astfel de proiect.HotNews.ro a incercat sa ia legatura cu ministrul Culturii, Ionut Vulpescu, pentru a explica situatia, insa acesta nu a putut fi contactat telefonic. Am sunat si la Minister, am trimis o solicitare, insa pana la ora publicarii acestui material nu am primit un raspuns."Avand in vedere prevederile Art. 2, alin. (1) din Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale aloca suma de 200.000 lei pentru sprijinirea derularii proiectelor si actiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale, in anul 2017. Solicitarile se depun la Registratura Ministerului Culturii, din Bd. Unirii Nr. 22, Sector 3, Bucuresti, cu mentiunea "Proiect Ziua Culturii Nationale 2017" sau in format electronic la adresa de e-mail: cabinet.ministru@cultura.ro pana la data de 11 ianuarie 2017", sunt singurele date publicate pe site-ul Ministerului Culturii. Si anul trecut Ministerull Culturii a oferit finantare pentru astfel de proiecte, insa lucrurile s-au facut altfel.Anuntul a fost lansat la jumatatea lunii decembrie 2015, iar cei interesanti puteau sa depuna proiectele pana pe 31 decembrie 2015. Suma disponibila a fost 120.000 lei. Informatiile legate de sesiunea de finantare se gaseau pe site-ul ministerului Culturii. Castigatorii au fost anuntati pe 8 ianuarie 2016, potrivit Mediafax. Proiectele castigatoare au fost: "Lansarea Anului Cultural "Martha Bibescu 130", semnat de Asociatia Istoria Artei, finantat cu suma de 20.000 lei, "Intre reusita si incercare. Respingere si apropiere in cultura nationala", de Atelier 35, care a primit cu 19.050 de lei, "Terapie sociala prin teatru contemporan", de Asociatia Teatru 3G, cu 18.000 de lei, "Monumente Uitate: Castele si conace revitalizate", de Asociatia ARCHE, cu 19.875 de lei, si spectacolul de teatru in spatii neconventionale "Romania 2050", de Asociatia Teatrul.ro, cu 10.000 de leiIn 2010, Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege, initiat de aproximativ 50 de parlamentari, prin care ziua de nastere a poetului Mihai Eminescu - 15 ianuarie - a devenit Ziua Culturii Nationale. Astfel, institutiile publice si nu doar acestea organizeaza evenimente culturale si artistice pentru a sarbatori aceasta zi.