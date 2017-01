​Ioan Vulpescu, ministrul propus al Culturii  si Identitatii Nationale:  Ministerul va avea in 2017 un buget de pana la 1 miliard lei / Trebuie sa-l ascultam pe dl. Dacian Ciolos sa vedem ce are de spus despre dosarul Rosia Montana

Despre romanii din strainatate: Romanii din strainatate sunt foarte importanti, noi vom construi bugetul si in dialog cu Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni vom gasi solutii.Despre Rosia Montana: Trebuie sa-l ascultam pe dl. Dacian Ciolos sa vedem ce are de spus despre acest dosar, nu am auzit nicio declaratie pana acum. Eu nu conosc despre ce este vorba, trebuie sa vedem.Despre Cumintenia Pamantului: Trebuie ca astfel de lucruri sa nu se mai intample, este un esec. Exista un fond prin care statul poate sa-si exercite dreptul de preemtiune, sa-l folosim si sa nu mai ajungem in asemenea situatii.Despre inscrierea ansamblului Calea Eroilor in patrimoniul UNESCO: Trebuie reluat acest proces.Despre Teatrul Bazilescu: O sa vedem ce s-a intamplat cu hotatarea privind transferul teatrului Bazilescu la administratia locala si cred ca trebuie sa gasim o solutie cat mai rapid.Ioan Vulpescu a declarat ca are urmatoarele prioritati:- dialogul intre Ministerul Culturii, uniunile de creatori, organizatiile profesionale, Academia Romana si universitati este foarte important;- parteneriatul public privat in domeniul culturii este important;- sustinerea creatiei vii reprezinta o prioroitate- sustinerea financiara a festivalului Enescu si a festivalurilor de prestigiu din tara. "Trebuie sa gasim o formula sa nu mai fie tot felul de blocaje si oamenii care au pus Romania pe harta cu aceste festivaluri sa nu mai aiba dificultati de finantare", a declarat Vulpescu.- va sustine zona creatorilor independenti;- va sustine investitiile in infrastructura culturala;- reglementarea statutului cetatilor dacice;- continuare si finalizare proiectelor importante: o sala pentru festivalul Enescu;- protejarea patrimoniului construit;- digitizarea patrimoniului cultural;- sustinerea industriei cinematografice romanesti;- sustinerea financiara a proiectului "Timisoara Capitala Culturala Europeana"- publicarea editiilor nationale a marilor clasici;- incurajarea investitiilor private in patrimoniul cultural prin reduceri fiscale;- sprijinirea autoritatilor locale- pregatirea centenarului Marii Uniri, restaurarea caselor memoriale a artizanilor Marii Uniri.Ionut Vulpescu, propus pentru functia de ministru al Culturii si Identitatii Nationale, are 40 de ani, a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxa, are un doctorat in Filosofie, a fost ministru al Culturii in Guvernul Ponta, din decembrie 2014 pana in noiembrie 2015 si membru al consiliului de conducere al ICR in 2012. In perioada 2012-2016 a fost deputat.