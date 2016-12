VIDEO - Cea mai vesela carte a anului! Raluca Feher a fost in splendidul loc al fericirii supreme

Dupa doua carti de calatorii din America de Sud - bine vandute, Raluca Feher revine cu un nou volum si mai tare. De data asta sunt povestite trei (pardon, patru) calatorii in Asia profunda. Mai plina de prospetime si de provocari, "Splendidul loc al fericirii supreme sau cum a gasit Feher Mongolia, Coreea si Japonia" este cea mai vesela carte pe care am citit-o in 2016.Poate pentru ca a fost scrisa mai pe indelete, poate pentru ca tinuturile pe care le-a strabatut au fost mai bizare, poate pentru ca societatile in care s-a insinuat au fost atat de diferite de cea europeana - cartea aceasta a iesit foarte atractiva. Are ceva mai multe informatii de context decat primele, umorul si sarcasmul sunt mai dense si mai rafinate, povestirile mai inchegate. E mai mult decat o carte de calatorii, e literatura de cea mai buna calitate.Sarcasmul afisat de autoare nu poate disimula simpatia fata de oamenii pe care-i intalneste, cinismul nu disimuleaza seninatatea si optimismul, aciditatea nu dizolva mirarile iar umorul e genial.Dupa ce am citit-o m-am uitat pe un site de bilete de avion. Cel mai usor ar fi sa merg in Coreea de Sud...Mai jos puteti urmari o scurta conversatie despre alcool, obieciuri matrimoniale, ziua masturbarii la japonezi, cum sa inchiriezi animale de companie, cantece si alte chestii "dragute". Evident, filmuletul ar trebui vazut ca un pamflet.