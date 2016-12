Statul polonez va cumpara o colectie privata de arta evaluata la 2 miliarde de euro

Pictura din secolul al 15-lea este unul dintre cele patru portrete feminine despre care se stie ca au fost realizate de maestrul italian al perioadei Renascentiste.Dupa ce au anuntat, in decursul acestei luni, ca se afla in discutii pentru preluarea colectiei, reprezentantii ministerului au transmis un comunicat in care arata ca un acord privind finalizarea acestui transfer va fi semnat joi.In prezent, colectia care cuprinde mii de lucrari de arta apartine Fundatiei Czartoryski si este gazduita de Muzeul National din Cracovia.Pe langa tabloul lui Da Vinci, care este asigurat pentru 350 de milioane de euro, din aceasta fac parte lucrari de Rembrandt si desene de Renoir.Printesa Izabela Czartoryska a pus bazele colectiei in 1801, pentru a ocroti opere de arta poloneze si europene, pe cand tara sa era impartita intre Austria, Prusia si Rusia. Ministerul Culturii a mai transmis ca vrea sa se asigure ca aceasta colectie nu va parasi Polonia, lucru care ar fi fost posibil atata timp cat ea apartinea Fundatiei, al carei presedinte in varsta de 76 de ani, printul Adam Karol Czartoryski, traieste in strainatate.Despre "Dama cu hermina" se crede ca ar infatisa-o pe Cecilia Gallerani, amanta a lui Ludovico Sforza, Duce de Milano si unul dintre clientii lui Da Vinci.