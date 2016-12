Surpriza uriasa anuntata de Liviu Dragnea: Sevil Shhaideh e propunerea de premier. Ea a fost mana dreapta a lui Nicusor Constantinescu si a colaborat cu Dragnea la Ministerul Dezvoltarii

PSD a castigat alegerile si aveam dreptul legitim sa solicit pentru mine functia de premier. In acelasi timp am tinut cont de doua lucruri: de afirmatiile presedintelui si de o lege in vigoare. Nu vreau sa solicit aceasta functie deocamdata. In acelasi timp nu vreau nici sa arunc aceasta responsabilitate uriasa.

In acelasi timp am avut nevoie si sa propunere o candidatura care sa tina cont de cateva conditii: sa nu mearga in interes personal sau pentru presa, sa mearga acolo sa munceasca si in care sa am incredere totala.

In acelasi timp, asa cum am spus in campanie si dupa alegeri, nu promovez un conflict inutil. Am venit cu o solutie care sa sper sa fie acceptata, sa realizeze rapid un guvern. Aceasta propunere este o persoana pe care o cunoasteti si care cunoaste activitatea din toate ministerele.

Aceasta propunere este si un mesaj puternic ca imi asum intreaga responsabilitate pentru acest guvern.

I-am spus presedintelui ca stabilitatea macroeconomica este fara niciun fel de ezitare avuta in vedere in programul nostru de guvernare

am inclus in impactul bugetar si unele masuri pe care le-am anuntat in programul nostru de guvernare

mergem pana la 2,95% deficit in buget

Daca va fi desemnata ar putea fi premierul Romaniei si eu, in primul rand, responsabilul politic, vorbim de un guvern politic care are capacitatea sa-si asume responsabilitati. Responsabilitatea politica este in primul rand la mine si nu am de gand sa o las

va fi o monitorizare si o implicare efectiva atat de la partid cat si de la Parlament, indiferent ce pozitie voi avea eu de astazi sau de maine

n-am vrut -chiar daca mi-au cerut colegii de partid sau jurnalisti - sa fortez o lege pentru a obtine functia de prim-ministru

nu avem de gand sa pornim niciun conflict, dar daca legitimitatea noastra va fi amenintata vom proceda in consecinta

plec de la prezumtia de buna-credinta a presedintelui, pe care ne asteptam sa o exercite in zilele urmatoare

nu cred ca presedintele va actiona impotriva unui vot popular si impotriva unei majoritati clare, constituite, si care ar putea de azi sa se si mai mareasca

Eu sunt un om consecvent si tot ce am spus in aceasta campanie va fi respectat.

Am spus de la inceput ca vom avea o singura propunere. Punct. Nu are rost sa venim cu a doua propunere

Cu presedintele am avut o discutie asezata si fomala in care i-am spus ca ne intereseaza ca stabilitatea macroeconomica sa fie mentinute, ca situatia de securitate sa fie mentinuta si intarita

De asemenea i-am spus si ca guvernul va fi format din oameni care merg acolo la munca si la colaborare cu toate institutiile statului roman cu conditia ca toate institutiile sa intelega ca sunt ale statului roman si ca trebuie sa actioneze astfel si nu impotriva intereselor Romaniei

Sevil Shhaideh este membru PSD din iulie 2015. Nu am facut un concurs de vedete, nu va fi un guvern de vedete. Notorietatea doamnei Sevil Shhaideh si a colegilor va fi data de munca de la guvern

Guvernul va avea un drum foarte bine stabilit si articulat pe care trebuie sa-l duca la indeplinire. Nu va fi usor de pus in practica, sigur vor munci mai mult, dar vor avea tot sprijinul

Orice Guvern care este instalat pleaca cu speranta ca avea un mandat plin

(Calitatile lui Sevil Shhaideh): capacitatea de munca, stiinta administratiei, o foarte buna pregatire pe absorbtia de fonduri europene, cunoaste foarte bine activitatea ministerelor,

Are calitati foarte bune care o recomanda pentru acest post are o autoritate foarte mare, cateodata prea mare

Nu voi avea nciciodata o atitudine de a conduce ceva din umbra, tot ce voi face, voi face public

Daca presedintele va desemna premierul in aceasta saptamana, din punctul meu de vedere saptamana viitoare vom avea guvernul

Despre un scenariu negativ de respingere a propunerii de premier: Nu voi genera niciun razboi dar nu voi fugi niciodata de pe terenul de lupta. Voi veni cu o singura propunere, daca va fi refuzata ne vedem in alta parte

Sevil Shhaideh este un cetatean roman care are toate drepturile

Liviu Dragnea a anuntat azi ca propunerea PSD-ALDE de premier este Sevil Shhaideh, actual secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii. Sevil Shhaideh a fost mana dreapta a baronului Nicusor Constantinescu la Consiliul Judetean Constanta, dupa care a lucrat cu Dragnea ca secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii in guvernul Ponta. Dragnea a mai declarat azi ca "aveam dreptul legitim sa solicit functia de premier" dupa alegerile parlamentare, dar a renuntat din cauza declaratiilor presedintelui si din cauza legii care interzice unui condamnat sa fie premier.Sevil Shhaideh este primul ministru post-revolutionar care a depus juramantul cu mana pe Coran.Shhaideh are o legătură apropiată de Liviu Dragnea și Nicușor Constantinescu. Pe 4 iunie 2011, Sevil Sumanariu s-a căsătorit și a devenit doamna Shhaideh. Martori la eveniment au fost Nicușor Constantinescu și Liviu Dragnea (un statut similar nașilor în religia ortodoxă). Un an și jumătate mai târziu, Shhaideh era numită secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice condus de Liviu Dragnea.Începând cu 1987, Sevil Shhaideh a fost analist programator, iar apoi a devenit Director al Direcţiei Sisteme Informatice la Consiliul Judeţean Constanţa. Până în 2012 Sevil Shhaideh a fost Director al Direcţiei Generale de Proiecte din Consiliul Judeţean Constanţa.Sevil Shhaideh este martor în dosarul de corupție privind scoaterea de informații/documente clasificate secret de stat din DNA referitoare la firma Tel Drum, scria jurnalista Sorina Matei pe blogul sau in 2015 . Acele documente ar fi trebuit, potrivit anchetatorilor, să intre în posesia lui Liviu Dragnea, prin intermediul lui Valentin Preda, un alt apropiat de-al său.Printre cei 9 inculpați pentru fapte de corupție, dosarul 435/P/2012 îi vizează în principal pe Emil Manolachi, ofițerul de poliție judiciară care ulterior a fost dat afară din DNA, care a recunoscut faptele și care a fotografiat cu un aparat, scos din DNA și înmânat informațiile referitoare la firma Tel Drum cuprinse în dosarul penal 67/P/2012 apropiatului lui Liviu Dragnea și pe Valentin Preda, prins pe 19 Februarie 2012 de procurori în timp ce avea documentele la el – aparatul foto care conținea informațiile- și urma să intre în ministerul Dezvoltării ca să se întâlnească cu Liviu Dragnea, mai scrie Sorina Matei.Declaratii Liviu Dragnea: