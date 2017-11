Gabriela Firea: La nivelul Bucurestiului urmeaza sa fie realizate mai multe incineratoare de deseuri si sa se renunte la proiectul unui incinerator de mari dimensiuni

"La nivelul Primariei Generale am gasit ca si strategie dorinta de a se realiza un incinerator de mari dimensiuni, unic pentru Capitala si zona limitrofa, care ar fi putut sa obtina si fonduri europene. Am discutat, am analizat, ne-am intalnit cu mai multi specialisti in domeniu, inclusiv straini. Am informat-o si pe doamna viceprim-ministru si decizia noastra, la nivelul PMB, avand in vedere urgentarea procesului de sortare si colectare, este aceea de a merge pe varianta mai multor astfel de centre, nu doar a unui singur incinerator, care oricum ar fi produs pentru populatie un anumit disconfort, nu in sensul emanarii unor substante, care au un miros neplacut, ci in sensul in care populatia considera ca nu e atat de bine sa ai locuinta in proximitatea unui astfel de incinerator", a spus edilul general, luni, in cadrul forumului "Gestionarea Deseurilor Municipale", gazduit de Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.Firea a mentionat ca astfel de incineratoare exista si in alte state membre UE, fara sa implice riscuri pentru populatie, dar ca tendinta este de a se realiza mai multe astfel de centre, acoperind implicit o suprafata mai intinsa."Avand in vedere si specificitatea Bucurestiului, cred ca ideal ar fi sa avem mai multe astfel de statii, si de sortare, si de cogenerare, pentru a acoperi macar jumatate, daca nu toate sectoarele Capitalei. Acest fapt este agreat, chiar incurajat, si de catre primarii de sector, care isi doresc sa se implice, sa investeasca prin bugetele locale pe care le au la dispozitie. Bineinteles, si cu sprijinul PMB, daca va fi nevoie", a precizat Gabriela Firea.In ceea ce priveste emisiile de biogaz, primarul Capitalei a anuntat ca, in cazul in care operatorii economici investesc in statii de cogenerare, Primaria poate cumpara intreaga cantitate de energie produsa, necesara atat pentru CET-uri, cat si pentru iluminatul public."Unul din obiectivele Municipiului Bucuresti este sa dea valoare deseurilor identificand toate posibilitatile de reutilizare a acestora. Un prim pas important il reprezinta demararea proiectului care va fi finantat din fonduri europene "Instalatie de tratare si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti". Aceasta instalatie va avea o capacitate de 300.000- 350.000 t/an deseuri, perioada de functionare de 8000 ore/an si va produce aproximativ 124.400 MWh/an energie electrica si 335.000 MWh/an de energie termica, obtinandu-se astfel energie termica si electrica din surse regenerabile asa cum solicita Directivele Uniunii Europene, contribuind la atingerea tintelor de reducere a deseurilor. Costul acestui proiect este evaluat la 250 milioane euro", declara Primarul General, Gabriela Firea, in aprilie 2017.Valoarea alocata Municipiului Bucuresti, pentru incinerator, conform rezervarii in POIM, este de 180.000.000 Euro.Din aprilie si pana in prezent, Primaria Capitalei a derulat procedura de licitatie deschisa si s-a incheiat contractul de Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului ''Instalatie de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti'' cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S., contract ce are ca obiective, potrivit sursei citate:- Realizarea unui Master plan pentru un sistem integrat de management al deseurilor la nivelul Municipiului Bucuresti, care sa propuna un plan de investitii pe termen lung (pentru o perioada de 30 de ani) si o prioritizare a investitiilor cu un calendar de implementare clar, pornind de la infrastructura existenta pentru managementul deseurilor si tinand cont de orice alta infrastructura de management al deseurilor deja identificata/aprobata.- Actualizarea studiilor tehnice disponibile si stabilirea optiunii optime pentru dezvoltarea proiectului de investitii (in baza Analizei Institutionale), propunand o solutie realista pentru strategia de implementare a Proiectului.- Realizarea cererii de finantare a proiectului in cadrul POIM 2014-2020 si a tuturor modificarilor care se impun pana la semnarea contractului de finantare, atat in limba romana, cat si in limba engleza- Asigurarea asistentei tehnice in vederea elaborarii documentatiei tehnico - economice, faza de proiectare SF si pregatirea tuturor documentatiilor tehnico - economice la nivelul la care Beneficiarul sa poata depune o cerere de finantare pentru realizarea proiectului de investitie in perioada de programare financiara 2014-2020.- Obtinerea acordului autoritatii locale competente in privinta conditiilor concrete de dezvoltare a proiectului.In acelasi timp s-a derulat procedura de licitatie pentru managementul proiectului. Procedura s-a incheiat prin atribuire, in prezent aflandu-se in etapa de contestatii la Cureta de Apel Bucuresti."In prezent, consultantul asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S a predat Master Planul. Acesta a fost analizat de Directia Utilitati Publice si transmis pentru verificare (tradus in limba engleza) catre Jaspers (consultantul pentru Romania al Comisiei Europene). Primul set de comentarii a fost transmis de catre Jaspers, in prezent desfasurandu-se activitatile de armonizare a acestor comentarii in textul Master Planului. Dupa finalizarea acestei activitati, Master Planul va fi re transmis catre Jaspers pentru o noua verificare. Forma finala a draftului de Master Plan va fi supusa spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Totusi, deocamdata nu s-a stabilit terenul pe care se va face incineratorul, locatia si costurile urmand sa fie date dupa realizarea studiului de fezabilitate. Constructia incineratorului va incepe daca se vor obtine aprobarile necesare, iar lucrarile se estimeaza ca vor dura 3 ani, potrivit unui raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.