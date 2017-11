In prima zi a Targului de joburi organizat de Primaria Capitalei au fost depuse circa 6000 CV-uri pentru cele 2000 de locuri de munca oferite

Compania Municipala Consolidari S.A

Compania Municipala Imobiliara S.A

Compania Municipala Parking S.A

Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje S.A

Compania Municipala Energetica S.A

Compania Municipala Managementul Traficului S.A

Compania Municipala Medicala S.A

Compania Municipala Iluminat Public S.A

Compania Municipala Sport pentru Toti S.A

Compania Municipala Eco Igienizare S.A

Compania Municipala Managementul Transportului S.A

Compania Municipala Publicitate si Afisaj S.A

Compania Municipala Paza si Securitate S.A

Compania Municipala Turistica S.A

Compania Municipala Parcuri si Gradini S.A

Compania Municipala Agrement S.A

Compania Municipala Dezvoltare Durabila S.A

Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde S.A

Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat S.A

Compania Municipala Tehnologia Informatiei S.A

Posturile disponibile se adreseaza atat absolventilor de studii medii, cat si celor de studii superioare, cum ar fi: economisti, mecanici, specialisti achizitii publice, ingineri, muncitori calificati si necalificati, casieri, specialisti marketing, electricieni, juristi etc.Companiile Municipale care participa la targul organizat de PMB, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti sunt:Compania Municipala Trustul de Cladiri Metropolitane S.A"Infiintarea Holdingului Municipal reprezinta viziunea mea despre administratie. Este, daca vreti, un pariu pe care l-am facut cu Consiliul General, cu bucurestenii, dar si cu mine insami. Cred cu tarie ca aceasta e solutia pentru a putea fi si eficienti si rigurosi in acelasi timp. Dincolo de criticile venite din partea adversarilor nostri, total lipsite de substanta, oamenii vad in aceste societati atat solutia pentru a beneficia de servicii publice sau comunitare de calitate mai buna si la costuri mai mici, cat si oportunitati pentru carierele proprii. Numarul mare de CV-uri pe care le-am primit in prima zi ne arata cat se poate de clar ca suntem pe drumul cel bun", a declarat primarul general, Gabriela Firea.Targul de joburi, care continua si maine, 18 noiembrie, are loc in incinta Spatiului Expozitional al Institutului National de Statistica, situat pe Bulevardul Libertatii, nr.16, in intervalul orar 10:00- 18:00.Intrarea la Targul de Joburi organizat de Primaria Capitalei este libera, iar pentru buna orientare a candidatilor, reprezentantii Centrului pentru Tineret si ai AMOFMB vor fi la dispozitia acestora pe tot parcursul evenimentului.