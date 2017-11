Primaria Capitalei vrea sa reabiliteze cladirile aflate in stare avansata de degradare, apoi sa recupereze banii de la proprietari

Ce prevede regulamentul care va fi discutat saptamana viitoare de consilierii generali:- Municipiul Bucuresti va asigura cota de contributie proprie a detinatorilor cladirilor, necesara implementarii proiectului programului multianual si termenele de realizare a lucrarilor de interventie privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor prin masuri de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei acestora.- Cota de contributie proprie a detinatorilor cladirilor, ce a fost asigurata de Municipiul Bucuresti se va recupera pe o perioada de 10 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor;- Recuperarea sumelor de la detinatorii cladirilor se va face in baza unui contract/act aditional de restituire a sumelor avansate de catre Municipiul Bucuresti pentru asigurarea cotei de contributie proprie a detinatorilor cladirilor si a graficului de rambursare semnat intre Autoritatea Administratiei Publice Locale si detinatorii cladirilor.- Sumele reprezentand rate lunare din taxa de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor, vor fi achitate cel tarziu pana la data de 30 ale lunii, pentru luna in curs, in contul indicat in contractul incheiat intre parti.- In cazul instrainarii locuintei proprietate privata la care s-au executat lucrari de interventie finantate de la bugetul Municipiului Bucuresti, in decurs de 10 ani de la receptia la terminarea lucrarilor, proprietarul este obligat sa ramburseze integral ratele neachitate, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente, dupa caz.- In cazul decesului persoanei fizice/persoanelor fizice, proprietar/proprietari al/ai locuintei, rambursarea ratelor neachitate, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente, dupa caz, revine mostenitorilor acestuia.- Pentru nerespectarea termenului de plata a taxei de reabilitare structuralarhitecturala a anvelopei cladirilor stabilita pentru fiecare detinator al cladirii - persoane fizice, sunt aplicate penalizari in conditiile Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.- Detinatorii cladirilor - persoane fizice, pot achita in avans taxa de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor, printr-o solicitare scrisa formulata cu 30 de zile inainte de efectuarea platii.Legea fatadelor a intrat in vigoare in august 2011. Legea fatadelor prevede ca Primaria sa faca un inventar al cladirilor darapanate, si sa notifice proprietarii sa le repare. Daca in termen de un an reparatiile nu se fac, primaria va face acest lucru si va recupera banii de la proprietari.Primarii care nu inventariaza cladirile sunt sanctionati cu sume cuprinse intre 10.000 si 15.000 lei, iar proprietarii care nu fac reparatiie intr-un an de la notificare risca sanctiuni intre 5.000-8.000 lei. Legea vizeaza toate cladirile din Bucuresti, mai putin cele monument istoric.Pentru a sprijini proprietarii/administratorii sa-si reabiliteze fatadele cladirilor, Guvernul faciliteaza acordarea de credite bancare cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata. Finantarea este impartita astfel: minimum 10% din surse proprii ale beneficiarului si maximum 90% prin credit garantat prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata este de maximum 5 ani.Aceste credite sunt acordate atat persoanelor fizice care detin in proprietate un imobil cu fatada degradata, cat si Asociatiilor de proprietari. In cazul Asociatiei de proprietari, hotararea pentru executarea lucrarilor de interventie se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociatiei de proprietari. Hotararea de contractare a unui imprumut bancar se ia cu votul a minimum 90% din membrii Asociatiei de proprietari care nu pot asigura din surse proprii cota-parte care le revine din lucrarile de interventie.De asemenea, sunt acordate subventii. In cazul in care proprietarii fac dovada ca realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, cheltuielile aferente reabilitarii fatadei pot fi suportate de administratia locala, in masura fondurilor aprobate anual pentru acest program.De asemenea, in cazul imobilelor aflate in zone construite protejate sau in centrele istorice ale localitatilor, precum si in statiunile/localitatile/zonele turistice, balneare, climatice si/sau balneoclimatice, autoritatea locala poate cofinanta lucrarile de reabilitare ale fatadelor.Potrivit raportului anual, pana la finalul anului 2016, Primaria Capitalei a facut urmatoarele lucruri:- Au fost stabilite zonele prioritare de interventie pentru etapa I de implementare a prevederilor legale. Au fost selectate urmatoarele zone: zona protejata Bd. I. C. Bratianu, zona protejata Bd. Regina Elisabeta si Bd. M. Kogalniceanu , zona protejata Bd. Lascar Catargiu, zona protejata Calea Victoriei si zona protejata Bd. Carol I;- S-a verificat pe teren starea fatadei cladirilor si s-a intocmit o lista cu cladirile darapanate care necesita reabilitare;- Lista cladirilor, rezultata in urma procesului de selectie, a fost transmisa catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti in vederea transmiterii datelor necesare intocmirii notificarilor proprietarilor de cladiri ale caror fatade trebuie reabilitate;- Cu datele transmise de catre Directiile de Impozit si Taxe Locale sector 1 -5, au fost intocmite listele cu proprietarii de cladiri ale caror fatade este necesar sa fie reabilitate si care trebuie notificati, conform prevederilor legale;- Au fost inventariate 1132 imobile;- Vor fi notificati cca. 4525 proprietari;- A fost elaborat un proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de interventie care va fi supus aprobarii CGMB, conform legii. Acest regulament a primit in 2016 avizul de la Ministerul Culturii, impreuna cu propunerea de zone prioritare de interventie;- Activitatea de inventariere si identificare a zonelor cu probleme va continua si in 2017, potrivit sursei citate.