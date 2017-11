Primaria Capitalei vrea sa dea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Bucurestilor un teren de circa 150 de mp, pentru construirea unei biserici

Proiectul se afla pe ordinea de zi a sedintei din data de 22 noiembrie, consilierii generali generali urmand sa decida daca sunt de acord sau nu cu aceasta propunere.Daca proiectul va fi adoptat, in termen de 24 de luni de la data intraii in vigoare a hotararii, daca nu s-au inceput lucrarile sau terenul nu este folosit conform destinatiei prevazute, acesta revine la Primarie."Prin adresele inregistrate la Registratura Primariei Municipiului Bucuresti nr. 1536499/26.07.2017 si nr. 1556288/13.09.2017, Arhiepiscopia Bucurestilor prin Protoieria Sector 6 Capitala cu sediul in Drumul Manastirea Varatec nr. 1-5, sector 6, a solicitat transmiterea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 149 mp, in vederea construirii unei biserici, intrucat in cartierul Militari exista un numar de aproximativ 48.000 de familii de confesiune crestin-ortodoxa arondate unu numar de 6 unitati de cult care sunt amplasate la o distanta mare una de cealalta. Terenul solicitat a intrat in proprietatea statului in baza Hotararii nr. 556/17.05.1990, emisa de Guvernul Romaniei si nu face obiectul legilor proprietatii", se arata in expunerea de motive semnata de primarul Gabriela Firea.