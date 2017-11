Fatada blocului Rosenthal de pe Calea Victoriei nr. 22, proaspat curatata, a fost murdarita din nou cu graffiti

Blocul Rosenthal a ajuns recent in atentia opiniei publice dupa ce parterul sau a fost vopsit intr-o culoare inadecvata pentru o cladire monument istoric. Dupa ce presa a a relatat episodul, cladirea a fost revopsita in gri, o culoare la fel de nepotrivita.





Calin Birzu, restauratorul care a coordonat lucrarile, spune ca patru oameni au muncit peste 5 luni pentru a curata fatada."In luna mai am facut proiectul de restaurare, au fost facute teste de curatare, s-a conturat metodologia de interventie. Acest proiect a fost avizat de Ministerul Culturii, iar lucrarile au inceput la sfarsitul lunii iunie. Lucrarile au durat mult, am terminat abia in urma cu doua saptamani, fiindca situatia era foarte grava din cauza graffiti-ului, diverselor inscriptionari, plus aracet de la afisele lipite pe fatada, urme de ciment, bitum. Neavand un proprietar, nu are nimeni grija de cladire. Daca ar fi o mica afacere la parter, cineva ar ingriji cladirea", a declarat acesta. RAAPPS a fost institutia care a comandat si platit lucrarile de curatare a fatadei in zona parterului.Blocul Rosenthal, aflat pe Calea Victoriei nr. 22, este lasat in paragina de peste 10 ani, desi cladirea este monument istoric, iar potentialul sau economic este urias. Proprietarul cladirii este Primaria Capitalei, spatiul de la parter, circa 2%, fiind detinut de RA-APPS. Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Primariei Capitalei spun ca au prevazut anul acesta bani in buget pentru realizarea studiilor si proiectelor necesare consolidarii, insa pana se vor face lucrarile, vor trece ani."Imobilul este proprietatea Municipiului Bucuresti si administrat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Exista o expertiza tehnica efectuata in anul 2012, care incadreaza cladirea in clsasa II de risc seismic. In bugetul anului 2017 sunt alocate fonduri pentru efectuarea DALI (documentatie avizare lucrari interventie) - 155.000 lei - urmand ca dupa achizitia serviciilor de proiectare si efectuarea si avizarea documentatiei, indicatorii tehnico-economici sa fie supusi aprobarii Consiliului General, si demarate etapele ulterioare - proiect tehnic, detalii de executie, executie lucrari", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, in aceasta primavara.Dupa ce vor finaliza lucrarile de consolidare si restaurare, cladirea ar urma sa capete destinatia initiala - birouri cu spatii comerciale la parter, spun reprezentantii municipalitatii.Blocul Rosenthal a ajuns recent in atentia opiniei publice dupa ce parterul sau a fost vopsit intr-o culoare inadecvata pentru o cladire monument istoric. Dupa ce presa a a relatat episodul, cladirea a fost revopsita in gri, o culoare la fel de nepotrivita.Lucrarile au fost facute de RA-APPS in urma unei somatii venite de la Primaria Capitalei, sa curete fatada"in termen de 48 de ore"."Vazand ca desenele nu pot fi indepartate prin spalare, personalul ce deserveste spatiul respectiv a incercat sa le acopere cu vopsea lavabila", a precizat la vremea respectiva RA-APPS.La nivelul institutiei s-a constituit o comisie interna de cercetare disciplinara, "iar dupa finalizarea cercetarii se vor lua masurile legale ce se impun si se vor aplica sanctiuni celor responsabili", potrivit comunicatului citat.Blocul Rosenthal, finalizat in 1938, a fost ridicat de catre Banca Nationala a Romaniei cu aproximativ 35 de milioane de lei, sub supravegherea arhitectului sef al bancii centrale, Radu Dudescu.Edificiul a ramas in constiinta bucurestenilor drept "Blocul Rosenthal", datorita magazinului cu portelanuri fine, numit Rosenthal, existent aici inainte de ridicarea imobilului de astazi. (sursa)Dupa anul 1948, comunistii au transformat-o in Banca de Comert Exterior, iar dupa anii 80, cladirea a fost lasata sa se distruga. Dupa 1989 blocul trece pe rand in proprietatea Bancorex, BCR, Directia Generala a Vamilor, RA-APPS si, din 2006, se afla in proprietatea publica a municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).