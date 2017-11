Primaria Bucuresti organizeaza un targ de joburi in perioada 17- 18 noiembrie 2017: 2000 de locuri de munca dispoznibile la companiile municipale

Primaria Municipiului Bucuresti, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, organizeaza, in perioada 17- 18 noiembrie 2017, Targul de Joburi 2017. Recrutarea se face pentru cele 21 dee companii proaspat infiintate de municipalitate.Evenimentul va avea loc in incinta Spatiului Expozitional al Institutului National de Statistica, situat pe Bulevardul Libertatii, nr.16, in intervalul orar 10:00- 18:00.Primarul General, Gabriela Firea: "Prin organizarea acestui targ de joburi, Primaria Capitalei isi propune sa angajeze oameni competenti pentru ocuparea posturilor aflate in portofoliul celor douazeci si doua de Companii Municipale. Este important de stiut ca acest targ se adreseaza atat persoanelor cu studii superioare, cat si celor cu studii medii, asa ca ii invit pe toti cei care sunt in cautarea unui loc de munca sa participe la evenimentul organizat de noi, pentru a ocupa unul dintre cele peste 2.000 de locuri de munca disponibile'.Intrarea la Targul de Joburi organizat de Primaria Capitalei este libera, iar pentru buna orientare a candidatilor, reprezentantii Centrului pentru Tineret si ai ANOFM vor fi la dispozitia acestora pe tot parcursul evenimentului.Pentru detalii suplimentare accesati pagina web a Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, www.ctmb.eusau pagina de Facebook a evenimentului, https://www.facebook.com/TargdeJoburiBucuresti/