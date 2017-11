​​VIDEO Primaria Capitalei a inceput sa delimiteze linia tramvaiului 21 cu garduri, dupa modelul liniei 41

Acest mijloc de transport in comun duce zilnic mii de oameni din cartierul Colentina spre centru si invers, insa din cauza masinilor care ii blocheaza circulatia, acesta sta in trafic zeci de minute, ceea ce genereaza intarieri foarte mari. De exemplu, statia dintre Strada Sportului si Sos. Fundeni, care are cateva sute de metri, este parcursa in 15-20 de minute.Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat inca de la inceputul anului ca va implementa acest proiect, alaturi de alte benzi unice pentru transport. Reamintim ca toate marile capitale au prioritizat transportul public pentru a reduce congestia in trafic si a reduce poluarea, fiind firesc ca un mijloc de transport care duce zeci de persoane sa aiba prioritate in fata unei masini care transporta de cele mai multe ori o persoana.Lucrarile de delimitare a liniei tramvaiului 21 cu garduri au fost impartite in doua tronsoane:- de la bulevardul Carol la strada Doamna Ghica - valoarea investitiei 690.000 lei;- de la strada Doamna Ghica la capatul liniei (Helitube) - valoarea investitiei 707.000 lei;"Circulatia tramvaielor de pe traseul liniei 21 (cuprins pe tronsonul Sos. Colentina, Calea Mosilor intre bucla de intoarcere Helitube si B-dul Carol), este ingreunata in prezent de cea a autovehiculelor care patrund pe ampriza liniei de tramvai, neputandu-se asigura o frecventa de circulatie constanta, conform graficelor stabilite. Aplicarea unui nou tip de reglementare a circulatiei rutiere contribuie la cresterea vitezei de exploatare a tramvaielor si o frecventa mai buna de circulatie a acestora, ceea ce este in beneficiul cetafenilor. In cazul instituirii caii proprii pe un tronson de 7 km se obtine o viteza medie de exploatare de 15,4 km/h, respectiv o capacitate de transport de 4559 calatori/ ora si sens, cu circa 18% mai mult decat in prezent. La mentinerea intervalului de succedare actual, pe cale proprie se poate obtine o reducere a parcului circulant de la 18 la 15 vehicule. Un alt avantaj va fi acela de diminuare a accidentelor cu terti participanti la trafic si pietoni care nu vor mai avea acces la intersectia cu calea de rulare a tramvaielor, decat prin locuri prestabilite", se arata in expunerea de motive a proiectului prin care s-au alocat banii.Gabriela Firea a propus inca de la inceputul mandatului si din campania electorala ca va face benzi unice. La inceputul anului a anuntat ca a finalizat studiul privind implementarea acestora.In luna aprilie, Gabriela Firea anunta pe pagina de Facebook ca in prima parte a lunii iunie, Primaria Capitalei va implementa benzi unice pentru transportul public pe Soseaua Bucuresti Ploiesti de la intersectia cu str.Elena Vacarescu - Piata Presei Libere - B-dul Kiseleff - Maresal Prezan - Calea Dorobantilor (intre Piata Dorobantilor si Piata Lahovary) - George Enescu - Magheru - Piata Romana, iar in partea a doua a lunii iunie, municipalitatea va institui cale unica si pe linia tramvaiului 21, asa cum este la tramvaiul 41.In luna mai a inceput amenajarea benzii din Baneasa, insa dupa ce s-a blocat zona de nord din cauza ei si a iesit un imens scandal, Gabriela Firea a declarat ca o va da in folosinta dupa inceperea vacantei de vara, cand nu este asa aglomerat, ca soferii sa se obisnuiasca cu ele.