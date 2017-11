UPDATE Ce statui si concerte vrea sa faca Primaria Capitalei pentru a sarbatori 100 de ani de la Marea Unire

Ce evenimente va organiza fiecare institutie din subordinea Primariei Capitalei:

"Ne dorim sa fie o sarbatoare a noastra, a tuturor. Si nu doar cum, probabil, din pacate, in anumiti ani, se organizau evenimente mai degraba pentru elita. Elita oricum va organiza aceste momente - si simpozioane, si forumuri - dar cred ca trebuie sa coboram langa oameni, in strada", a declarat Gabriela Firea, potrivit news.ro O idee despre care primarul crede ca va fi apreciata de bucuresteni este inaugurarea unui parc in 2018. "Avem nevoie de spatiu verde cat mai mult in Capitala. Nu suntem pe un loc fruntas din aceasta perspectiva si cred ca trebuie sa aducem aceasta sarbatoare in toate domeniile".Parcul Centenar, asa cum este numit, se va afla in zona Pietei Eroilor si va avea o suprafata de aproximativ 1,2 hectare.In plus, o scoala din Bucuresti isi va schimba titulatura si va purta numele unui personaj istoric emblematic, a mai anuntat Firea, fara a da mai multe detalii.- Monument de for public General HM Berthelot amplasat la intersectia strazilor Gen. Berthelot, Gen. Dona si Luigi Cazzavillan;- Monument de for public Ferdinand I amplasat in Piata Victoriei;- Monument de for public IC Bratianu - amplasat in Piata Universitatii;- Monument de for public Regina Maria a Romaniei - amplasat in Piata Arcului de Triumf;- Amenajarea spatiului din holurile PMB cu opere de arta din pinacoteca, din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucuresti si comandate artistilor contemporani;- Memoria cinematografica a Marelui Razboi si a Marii Uniri 3 proiecte cinematografice cu material remontat dupa standarde la zi provenind din arhiva nationala de filme si colectii private cu relevanta antropologica si sociologica pentru utilizatorii erei digitale.- Fizionomii unificatoare De la Mihai Viteazul la regele Ferdinand I Cel Loial - O perspectiva holistica a fenomenului unionist implinit in anul 1918. Continutul narativ pe care va fi construita expunerea va fi dintr-o dubla perspectiva: propagandistica si istoria traita in timp real.- Doua Decenii de Bucuresti - Capitala Romaniei Mari - Proiect editorial Va prezenta evolutia urbanistica, institutionala si umana a Bucurestiului, de la micul regat la Romania Mare. Perioada istorica acoperita: 1920-1940- Femeile la razboi si pace in deceniul Marii Uniri - Film documentar despre rolul jucat de femeile din Romania in realizarea dezideratului Marii Uniri, in special al rolului Reginei Maria- Bucurestiul - Marea si Mica Unire - Proiect de emisiuni filatelice- Povestea Capitalelor surori: Paris - Bucuresti - Proiect de intalniri culturale externe realizat in colaborare cu Academia Romana- Seria SCRIITORII CENTENARULUI Publicarea si distribuirea editiilor realizate in programele de restituire filologica ale Fundatiei Nationale pentru Literatura a Academiei Romane;- Seria SCRIITOARELE MARII UNIRI -Poezie, proza, teatru, etc. din productia eliberarilor feminine in consonantele identitare de dupa 1918;- Expozitia itineranta INTELIGHENTIE SI IDENTITATE ROMANEASCA - Reliefarea cautarilor identitare romanesti culminand cu GENERATIA 27, referinta culturala matriciala a identitatii romanesti inca valabila si in prezent;- Expozitie foto cu Unirea Basarabiei- Expozitie itineranta "Din jertfa s-a nascut Unirea" - Expozitia va fi organizata in Sfatul Tarii din Chisinau;- Expozitie foto Regina - soldat -Expozitia va fi prezentata la Centrul Cultural Palatele Brancovenesti- Panouri comemorative, expuse in 292 de scoli din Bucuresti si 117 scoli din Chisinau, in colaborare cu Asociatia Syllabus Chisinau - Bucuresti;- CENTENARUL CULTURILOR -Se doreste accentuarea multiculturalismului Capitalei si al Romaniei interbelice, in contextul Centenarului prin spectacole-lectura.- UNITI PRIN EDUCATIE SI CULTURA Educatia ca modalitate de transmitere si producere a culturii si recuperarea publicului pentru teatru, in cadrul programului demarat de Fundatia Nadia Comaneci;- SAPTAMANA CAPITALELOR NATIUNILOR CENTENARE In 2018, 7 tari europene sarbatoresc 100 de ani de la independenta natiunii lor: Polonia, Austria, Iugoslavia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia. Proiectul va cuprinde manifestari din zona artelor plastice, teatrului, muzicii, gastronomiei, literaturii tuturor celor 7 tari invitate. Proiect realizat in colaborare cu Teatrul Dramaturgilor Romani si Teatrul de Comedie;- Gradina Marii Uniri Londra - Bucuresti - Realizarea unei instalatii botanico-arhitecturale care va incorpora simboluri reprezentative pentru Romania, care va fi prezentata la Chelsea Flower Show (mai 2018) si Bucuresti (septembrie 2018). Proiect realizat in colaborare cu ICR Londra.- Regata Marii Uniri pe Dambovita si Tamisa - Celebrarea metaforica a Marii Uniri prin lansarea la apa, in cadrul a 2 evenimente distincte, unul la Londra si celalalt la Bucuresti, a unei flotile alcatuita din ambarcatiuni care vor reprezenta regiunile istorice ale Romaniei Mari. Proiect realizat in colaborare cu ICR Londra si Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23- Expozitia Arhitectura si Regalitate - Expozi tia semnata de acad. prof. dr. Razvan Theodorescu, prof. dr. arh. Augustin loan, prof. dr. arh. Marius Marcu ￯ Lapadat ilustreaza trei teme mari: Arhitectura regilor si a reginelor Romaniei; Arhitectura reprezentativa in Romania influentata de regalitate si de monarhi; Expozitia expozitiilor regale. Proiectul se desfasoara sub auspiciile Familiei Regale a Romaniei.- PIATA CENTENARULUI - Amenajare provizorie pe tot parcursul anului 2018 in Piata Arcului de Triumf pentru panotare cu fotografii de epoca marite (12 expozitii lunare) cu marcarea momentelor unirii provinciilor (ianuarie, martie, iunie, decembrie)- Alegerea lui Cuza Voda la Bucuresti (reconstituire de masa) - Locatie: Dealul Mitropoliei Proiect realizat in colaborare cu un teatru bucurestean.- "LUNA BUCURESTILOR" - Timp de 5 ani in perioada interbelica, intre 1935 si 1939, "Luna Bucurestilor" a fost una dintre cele mai fastuoase sarbatori din Capitala. Readucerea unei asemenea initiative in actualitate este ocazia de a pune Bucurestiul pe harta europeana a atractiilor turistice, dar si de a transforma orasul in locatia de suflet a bucurestenilor. Proiectul propune o luna de manifestatii artistice - expozitii, concerte, inaugurari, in diverse puncte de atractie dispuse la nivelul intregului oras.- ZIUA INTERNATIONALA A IEI - Organizarea Zilei Iei in colaborare cu designeri romani din noua generatie.- MARII ARHITECTI AI BUCURESTIULUI - Album de arta si expozitie cu arhitectii Bucurestiului.- 100 DE CANTECE PENTRU 100 DE ANI - Spectacol de folclor Include cate un cantec pentru fiecare an scurs de la Marea Unirea. Va fi realizat un DVD al spectacolului. Vor interpreta cantareti romani si moldoveni renumiti, acompaniati de Big Band-ul Radio Romania.- FEMEILE CARE AU FACUT ROMANIA MARE - Spectacol-eveniment, teatru istoric, Va aduce in prim-plan femeile care au avut o contributie importanta la desavarsirea Marii Uniri: Ecaterina Teodoroiu, Regina Maria, Ana Ipatescu etc. Proiectul va mai contine si editarea unui catalog, a unui audio-book si a unui website.- COLECTIA CENTENARUL MARII UNIRI 1918-2018 - Colectia de cataloage emblematice penru Romania, realizate in conditii grafice de exceptie, trilingv. Vor fi realizate urmatoarele cataloage: Romania - Centenarul Marii Uniri 1918 - 2018; Emblematic Romania: Bucuresti, evolutia orasului; Emblematic Romania: Etnoculinarul Emblematic Romania: Ia - camasa populara Emblematic Romania: George Enescu Emblematic Romania: Brancusi.- Memoria Razboiului Altfel - Elevilor din Municipiul Bucuresti li se va prezenta contextul in care se afla Romania la inceput de secol XX. Pe langa conflictele armate din perioada 1914-1918, vor afla si despre viata cotidiana din acele timpuri, relatiile sociale, modul de viata al cetatenilor, etc. Vor fi prezentate: memorii, obiecte vestimentare, recuzita de razboi, reconstituirea unor scene de razboi, etc. PROEDUS Va exista pe de-o parte o expunere/ prelegere/ prezentare, iar pe de alta parte o interactiune directa cu speaker-ul pentru a adresa intrebari/ lamuriri/ observatii cu privire la cele prezentate. Aceasta activitate se va derula in unitatile de invatamant liceal, in afara orelor de curs.- Biblioteca vie/ Ateliere de istorie orala (eroi printre noi): Activitati la nivel de unitate de invatamant la care sa participe elevii. In cadrul Bibliotecii Vii va fi invitata o personalitate marcanta care le va vorbi elevilor despre consecintele razboiului asupra Romaniei. In cadrul Atelierului de Istorie Orala, elevii vor asculta o serie de marturii ale fostilor veterani de razboi/ detinuti politci/ prizonieri de razboi. Atelierul va fi moderat de persoane cu expertiza in acest sens (profesori, cercetatori, etc). Durata activitatilor va fi de aprox. 120 min.- Vizionare film artistic/documentar Tema : Primul Razboi Mondial;Locuri propuse: Muzeul National de Istorie al Romaniei Muzeul Militar National.- Competitii si concursuri - Quizz Competitie inter-scoli / inter-clase cu intrebari specifice perioadei Primului Razboi Mondial. Sesiuni de dezbatere Teme istorice. Durata medie a activitatii: 1 ora si 30 de min. Competitie Eseu /Desen/ Fotografie: Memoria Razboiului Tematica va fi data de un eveniment marcant pentru Romania din perioada Primului Razboi Mondial, iar castigatorii fiecarei sectiuni vor fi premiati.- 2018 Perpetuum Romania (titlu provizoriu) Teatrul de Animatie Tandarica invita toate teatrele de animatie, de papusi, de copii si tineret din Romania sa realizeze o expozitie nationala, itineranta, in care sa se regaseasca materiale muzeografice din cadrul istoriei teatrului de papusi din Romania.- Povestile Romaniei (titlu provizoriu) Readucerea in prin plan a principalelor personalitati romanesti care au influentat decisiv istoria nationala si internationala: Ana Aslan, Henri Coanda, I.L.Caragiale, George Enescu, Nicolae Tonitza, Ion Cantacuzino, Emil Racovita, etc., prin crearea unor povesti cu caracter dramatic Muzeul National al Lietraturii Romane, Teatrul Dramaturgilor Romani, ASSITEJ Romania, etc.- Dansul Romaniei sau Romania danseaza sau Bucurestiul danseaza (titlu provizoriu) Un proiect de cercetare, reprezentare, constientizare si impamantenire a unui element ce urmeaza sa reprezinte Romania: scoaterea la lumina a unui dans semnificativ, un dans - emblema al Romaniei;- RO 100 - Proiectul unei instalatii de lumini si proiectii video, audioreactiva si interactiva cu publicul spectactor. Este vorba despre un tunel ai carui pereti sunt formati din lumini, ecrane de proiectie si difuzoare actionate de senzori de miscare declansati de trecerea publicului spectator.Teatrul Excelsior- Vlaicu Voda - Readucerea in memorie a unui moment important din istoria tarii: reinterpretarea dramei scrisa de Alexandru Davila, ￯VLAICU VODA￯, prima parte dintr-o trilogie care va il va avea ca figura centrala pe Mircea cel Batran.- TOTI K1 PENTRU ROMANIA UNIREA, VISUL UNEI NATIUNI - O istorie cantata si recitata a visului Unirii, cu imagini din arhiva Primului Razboi si de la Marea Unire puse in valoare pe un led gigant care va transpune spectatorii intr-o calatorie in timp, de la Burebista pana la 1918. Organizarea unui turneu in min 15 orase istorice din toate regiunile tarii: Bucuresti, Craiova, Sibiu, Alba Iulia, Timisoara, Cluj, Targu Mures, Iasi, Galati, Constanta, Bacau, Baia Mare, Oradea, Brasov, etc.- VISUL IMPLINIT ROMANIA 1918 Concurs de fotografie adresat elevilor de liceu, finalizat cu premierea celor mai bune fotografii ale obiectivelor militare din Bucuresti.- ARHITECTURA NEOROMANEASCA IN CONTEXTUL MARII UNIRI Expozitie de fotografii, harti istorice- SPECTACOLUL 1916 regia Alexandru Berceanu Spectacol pornind de la participarea soldatilor evrei si a medicilor evrei eroi in Primul Razboi Mondial Mostenirea culturala a scriiotrilor de limba idis din spatiul Romaniei mari Spectacole alcatuite dintr-o prezentare istorica, un colaj de texte dramatizate in lectura actorilor, ilustratie muzicala, proiectie video- Conferinta interanationala "Cultura idis si identitatea evreiasca in romania mare: O dezbatere stiintifica privind pozitia si dinamismul culturii idis in Romania de dupa Primul Razboi Mondial.- Hai sa dam mana cu mana - Spectacol aniversar dedicat Centenarului- ROMANIA DODOLOATA -Sustinerea unui spectacol de aprox. 40 min, adresat elevilor de gimnaziu si un concert sustinut de Fanfara Armatei si/ sau un atelier de creativitate avand ca tema Marea Unire.- UNIREA IN DESTINE INDIVIDUALE Stimularea creativitatii si competitiei prin CONCURSUL NATIONAL DE DRAMATURGIE ROMANEASCA.- UNITI PRIN EDUCATIE SI CULTURA Educatia ca modalitate de transmitere si producere a culturii si recuperarea publicului pentru teatru, in cadrul programului demarat de Fundatia Nadia Comaneci.- BUCURESTIUL MARII UNIRI PRINDE VIATA Se pune accentul in mod deosebit pe antropologia culturala si pe documentele din Biblioteca Digitala a Bucurestilor legate de momentele Primului Razboi Mondial si Marea Unire. Se doreste reconstituirea vietii cotidiene din Bucurestiul perioadei 1917-1918, intr-o maniera inedita.