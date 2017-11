Bucurestiul, in pragul unei crize a gunoiului. Cele trei depozite de deseuri au ramas fara autorizatie de mediu

Depozitul Chiajna-Rudeni gestionat de IRIDEX

Depozitul Vidra gestionat de ECOSUD

Depozitul Glina gestionat de ECOREC

documente Lista gropi de gunoi neconforme (14 Nov 2017) PDF, 619KB

Reprezentantii Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti spun ca cele trei depozite de deseuri sunt in procedura de reautorizare pentru inca o perioada de zece ani. Chiar daca vor obtine aceste autorizatii, problema este ca cele trei gropi mai au o capacitate limitata de depozitare, pentru doar cativa ani, iar Primaria Capitalei si Ministerul Mediului inca nu au un plan B legat de gunoiul din Bucuresti.In mod teoretic, ar trebui sa reciclam gunoiul, tinta fiiind de 50% pana in 2020, insa aceasta nu pare foarte realista in conditiile in care in prezent reciclam doar 5% si nu avem infrastructura necesara pentru colectarea selectiva. Potrivit datelor furnizate de Primaria Capitalei, in 2016, din Bucuresti, au fost depozitate in jur de 1.000.000 tone deseuri la depozitele ecologice.In data de 01.11.2017, Garda Nationala de Mediu (GNM) a efectuat o actiune de control la depozitul de deseuri Chiajna-Rudeni, iar in urma verificarilor s-a constatat ca operatorul a continuat depozitarea deseurilor pe amplasament, desi valabilitatea autorizatie integrate de mediu expirase. Urmare a acestui fapt, operatorul a fost sanctionat de catre comisarii GNM cu amenda contraventionala in valoare de 60.000 lei. De asemenea, a fost dispusa si sanctiunea complementara de suspendare a activitatii, pana la emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu de catre autoritatea competenta, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti.Autorizatia de mediu pentru acest depozit de deseuri a expirat pe 30.10.2017.Depozitul de deseuri a avut o capacitate de depozitare in cele 7 compartimente de 4.500.000 mc. astfel:- Compartimentele 1-5 deja au fost umplute si sunt in procedura de inchidere;In data de 25.10.2017, Garda Nationala de Mediu a efectuat o actiune de control la depozitul de deseuri Vidra. In urma verificarilor s-a constatat ca desi valabilitatea autorizatiei integrate de mediu expirase, operatorul a continuat depozitarea deseurilor pe amplasament. Operatorul a fost sanctionat de catre comisarii GNM, cu amenda contraventionala in valoare de 60.000 lei.De asemenea a fost dispusa si sanctiunea complementara de suspendare a activitatii, pana la emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu de catre autoritatea competenta, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov. Reamintim faptul ca operatorul economic a mai fost controlat recent (02-12 octombrie) fiind sanctionat si atunci cu amenda contraventionala de 140.000 lei, dispunandu-se si 15 masuri de remediere.Autorizatia Integrata de Mediu pentru acest depozit de deseuri a expirat pe data de 15.10.2017.Capacitate totala autorizata: 6.195.177 mc pentru Celulele 1,2,3 si 4;Autorizatia de mediu pentru acest depozit a expirat pe 01.06.2017.Suprafata totala a depozitului este 119 ha, iar suprafata de depozitare totala este de 110 ha. Capacitatea totala de depozitare este de 26,4 mil. m3."Toate cele 3 depozite de deseuri au autorizatia de mediu expirata. Sunt in procedura de reautorizare, in diverse stadii, dar functioneaza in continuare fiindca au contestat masurile impuse de Garda de Mediu. Autorizatia de mediu are o valabilitate de 10 ani, insa cele trei depozite nu cred ca vor mai functiona atat de mult pentru ca mai au capacitate de depozitare doar pentru cativa ani"., a declarat pentru HotNews.ro ca depozitul de deseuri functioneaza in continuare, iar daca se va depozita in ritmul actual, groapa va fi inchisa in circa 3-4 ani."Noi suntem oameni responsabili, nu vrem sa provocam un accident de mediu. Garda de Mediu a cerut suspendarea activitatii, insa cu mentinerea in functiune a instalatiei. Daca toate cele 3 depozite s-ar opri asa, peste noapte, ar fi un dezastru. Suntem in curs de reautorizare, am facut tot ce ne-au cerut cei de la APM, asteptam decizia finala. Am depus documentele pentru noua autorizatie de mediu inca de acum 6 luni, inainte sa expire vechea autorizatie, dar atat a durat. Daca se va depozita in ritmul actual, depozitul isi epuizeaza capacitatea in 3-4 ani", a explicat acesta.: "Noi avem contract cu Romprest pentru colectarea transportul si depozitarea gunoiului. Este treaba operatorului. Ei transporta la Ecosud din ce stiu eu. Cu siguranta vor fi reautorizate cele 3 depozite de deseuri"."Nu stiu sa fie o problema cu depozitarea deseurilor. Este raspunderea operatorului de salubrizare cu care avem contract, el este obligat conform contractului sa colecteze, sa transporte si sa depoziteze gunoiul"."ROSAL GRUP S.A. in momentul de fata are incheiate un numar de 3 contracte aferente depozitarii deseurilor municipale colectare pe raza Mun Bucuresti cu diferite societati de profil ce deservesc Mun. Bucuresti, printre acesti operatori numarandu-se si cei mentionati de dumneavoastra. In acest sens mentionam ca societatea noastra trebuie sa raspunda cerintelor legale si trebuie sa prezinte anual acest tip de contract in vederea autorizarii activitatii de salubritate, desi se cunoaste situatia autorizarii depozitelor de deseuri ce deservesc Mun. Bucuresti. Ne manifestam public ingrijorarea cu privire la acest aspect, aratand in dese randuri autoritatilor competente ca in primul rand Mun. Bucuresti are nevoie de dezvoltarea unui Sistem de Management Integrat al Deseurilor, asa cum de altfel majoritatea judetelor din tara au realizat, sistem care sa reformeze din temelii domeniul salubritatii pe raza Mun. Bucuresti si nu neaparat de alti colectori de deseuri ce nu prezinta neaparat experienta similara in domeniu. Consideram prioritar in momentul de fata aprobarea Planului National de Gestiune a Deseurilor si ulterior modificarea Strategiei privind Salubritatea la nivelul capitalei, toate aceste masuri trebuie sa aiba astfel ca rezultat final dezvoltarea unui sistem de management al deseurilor unitar pentru Bucuresti care sa prezinte colectorilor variante viabile si ecologice pentru tratarea si eliminarea deseurilor".Solutia adoptata de toate tarile civilizate este colectarea selectiva si reciclarea gunoiului, Romania avand ca tinta 50% pana in 2020 si 100% pana in 2050, deci nu ar mai fi nevoie de depozite de deseuri. In realitate insa noi abia reciclam 5%, avand deschisa procedura de infringement la Curtea Europeana si riscam sa platim sanctiuni de 2.000 de euro pe zi.Mai mult, autoritatile nu au facut mare lucru pentru a facilita colectarea selectiva, in Bucuresti neexistand o infrastructura adecvata.In luna august, primarul general Gabriela Firea declara ca vor fi instalate, pentru inceput, un numar de 50 de puncte de colectare a deseurilor, parte din ele complet automatizate, iar celelalte deservite de operatori, care vor prelua de la cetateni deseurile deja sortate, oferind in schimbul acestora stimulente in numerar sau vouchere de reduceri la marii retailer.In plus, Guvernul a amanat, prin OUG 48/2017, implementarea cu doi ani a taxei la groapa, o masura esentiala pentru preventie in managementul de deseuri, incurajand astfel depozitarea la groapa in detrimentul colectarii selective si reciclarii. Gandita sa inceapa in acest an, taxa era 80 de lei/tona si urma sa creasca la 120 de lei/tona anul viitor.In aceste conditii este greu de crezut ca nu vom mai avea nevoie de depozite de deseuri.Reprezentantii ARPMB Bucuresti spun ca nu exista nicio initiativa in acest sens.Singura propunere vine de la Primaria Capitalei: un incinerator de deseuri."Unul din obiectivele Municipiului Bucuresti este sa dea valoare deseurilor identificand toate posibilitatile de reutilizare a acestora. Un prim pas important il reprezinta demararea proiectului care va fi finantat din fonduri europene "Instalatie de tratare si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti". Aceasta instalatie va avea o capacitate de 300.000- 350.000 t/an deseuri, perioada de functionare de 8000 ore/an si va produce aproximativ 124.400 MWh/an energie electrica si 335.000 MWh/an de energie termica, obtinandu-se astfel energie termica si electrica din surse regenerabile asa cum solicita Directivele Uniunii Europene, contribuind la atingerea tintelor de reducere a deseurilor. Costul acestui proiect este evaluat la 250 milioane euro", declara Primarul General, Gabriela Firea, in aprilie 2017.Valoarea alocata Municipiului Bucuresti, pentru incinerator, conform rezervarii in POIM, este de 180.000.000 Euro.Din aprilie si pana in prezent, Primaria Capitalei a derulat procedura de licitatie deschisa si s-a incheiat contractul de Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului ''Instalatie de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti'' cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S., contract ce are ca obiective, potrivit sursei citate:- Realizarea unui Master plan pentru un sistem integrat de management al deseurilor la nivelul Municipiului Bucuresti, care sa propuna un plan de investitii pe termen lung (pentru o perioada de 30 de ani) si o prioritizare a investitiilor cu un calendar de implementare clar, pornind de la infrastructura existenta pentru managementul deseurilor si tinand cont de orice alta infrastructura de management al deseurilor deja identificata/aprobata.- Actualizarea studiilor tehnice disponibile si stabilirea optiunii optime pentru dezvoltarea proiectului de investitii (in baza Analizei Institutionale), propunand o solutie realista pentru strategia de implementare a Proiectului.- Realizarea cererii de finantare a proiectului in cadrul POIM 2014-2020 si a tuturor modificarilor care se impun pana la semnarea contractului de finantare, atat in limba romana, cat si in limba engleza- Asigurarea asistentei tehnice in vederea elaborarii documentatiei tehnico - economice, faza de proiectare SF si pregatirea tuturor documentatiilor tehnico - economice la nivelul la care Beneficiarul sa poata depune o cerere de finantare pentru realizarea proiectului de investitie in perioada de programare financiara 2014-2020.- Obtinerea acordului autoritatii locale competente in privinta conditiilor concrete de dezvoltare a proiectului.In acelasi timp s-a derulat procedura de licitatie pentru managementul proiectului. Procedura s-a incheiat prin atribuire, in prezent aflandu-se in etapa de contestatii la Cureta de Apel Bucuresti."In prezent, consultantul asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S a predat Master Planul. Acesta a fost analizat de Directia Utilitati Publice si transmis pentru verificare (tradus in limba engleza) catre Jaspers (consultantul pentru Romania al Comisiei Europene). Primul set de comentarii a fost transmis de catre Jaspers, in prezent desfasurandu-se activitatile de armonizare a acestor comentarii in textul Master Planului. Dupa finalizarea acestei activitati, Master Planul va fi re transmis catre Jaspers pentru o noua verificare. Forma finala a draftului de Master Plan va fi supusa spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Totusi, deocamdata nu s-a stabilit terenul pe care se va face incineratorul, locatia si costurile urmand sa fie date dupa realizarea studiului de fezabilitate. Constructia incineratorului va incepe daca se vor obtine aprobarile necesare, iar lucrarile se estimeaza ca vor dura 3 ani.Intrebati despre alte investitii in acest domeniu, reprezentantii Primariei Capitalei spun ca nu sunt."Orice investitie in domeniul gestiunii deseurilor este prevazuta in Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD). Actualul draft al PNGD, care a fost supus dezbaterii publice, nu prevede alte investitii pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare la depozite ecologice", se arata in raspunsul trimis de municipalitate.In 2015, Primaria Cluj-Napoca a fost nevoita sa transporte deseurile municipale la groapa de la Alba Iulia si de la Oradea, cateva sute de km, deoarece groapa de gunoi a orasului, ce apartine de Consiliul Judetean, a fost inchisa, iar noua groapa de gunoi, ecologica , construita tot de CJ, nu a fost finalizata. Comisia Europeana a trimis, in februarie 2017, Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru ca tara nu a inchis si ecologizat 68 de depozite neconforme de deseuri ce constituie un risc grav pentru sanatatea umana si pentru mediu. Vezi aici lista.Dupa demararea procedurii, Garda de Mediu a efectuat controale la cele 68 de depozite de deseuri, iar in septembrie situatia statea in felul urmator:- 10 depozite municipale si 2 depozite industriale au fost inchise/ecologizate- 6 depozite municipale si 7 industriale au inregistrat progrese in ceea ce priveste procesul de inchidere, aflandu-se in diferite stadii."Precizam ca depozitele de deseuri municipale din judetul Vaslui, comuna Negresti si orasul Barlad, sunt inchise si ecologizate. In urmatoarea perioada, vor fi efectuate receptia si inspectia finala cu privire la inchiderea acestora, iar Comisia Europeana va fi notificata. In ceea ce priveste depozitele care nu au demarat procedura de inchidere, sunt analizate in prezent solutiile pentru inchiderea si ecologizarea acestora. GNM continua seria controalelor saptamanale la toate depozitele de deseuri neconforme din tara aflate pe lista de infringement, inchiderea acestora ramanand o prioritate in activitatea Garzii Nationale de Mediu", se arata intr-un comunicat de presa emis de Garda de Mediu in septembrie 2017.