​FOTOGALERIE Gabriela Firea: Pasajul de la Ciurel este gata in proportie de 85%. Constructorul ne-a dat asigurari ca lucrarile se vor finaliza in acest an

"Am venit astazi pe santier pentru a vedea daca realitatea de pe hartie corespunde cu cea din teren. Lucrarile la Penetratia 'Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti - Pitesti sunt in grafic, Nodul Rutier Virtutii este gata in proportie de 85%. Le-am solicitat tuturor celor implicati in realizarea acestui obiectiv de investitii sa accelereze ritmul de lucru, astfel incat sa se poata avansa cat mai mult, pana ce conditiile meteo o vor permite. Constructorul ne-a dat asigurari ca respecta termenele asumate si ca lucrarile la nodul rutier se vor finaliza in acest an", a declarat primarul Gabriela Firea in urma unei vizite neanuntate la santierul Ciurel.Potrivit informatiilor date publicitatii de Primaria Capitalei situatia lucrarilor este urmatoarea."In acest moment au inceput lucrarile de instalare a podului peste Soseaua Virtutii, tronsoanele care se prefigurau a fi livrate la inceputul lunii noiembrie au fost livrate conform graficului stabilit si s-a demarat instalarea acestora. Au fost livrate grinzile 1 si 2, urmand ca grinzile 3 si 4 sa fie livrate saptamana viitoare, dupa ce va fi facuta receptia calitativa in fabrica de la Calarasi, iar ulterior va fi montat tablierul metalic. De asemenea, au fost avizate lucrarile de relocare a instalatiilor electrice din zona", potrivit sursei citate.In plus, in comunicatul de presa, reprezentantii primariei spun ca au schimbat traseul drumului care va face legatura intre acest pasaj si Autostrada Bucuresti - Pitesti, insa nu au mentionat pe unde va trece artera."Astfel, in urma grupului de lucru format la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti cu reprezentanti ai proiectantului si reprezentanti ai Primariei Sector 6, s-a stabilit un nou traseu in imediata vecinatate, minim invaziv in privinta exproprierilor si implicit a costurilor acestora, iar acest proiect va fi integrat in PUZ-ul coordonator Sector 6. De asemenea, sunt in curs de finalizare lucrarile pentru descarcarea arheologica prevazuta prin Avizul Ministerului Culturii, acestea se vor incheia pana la sfarsitul anului 2017", potrivit sursei citate.Primaria Capitalei a demarat lucrarile la drumul expres spre Autostrada Bucuresti-Pitesti in 2010, iar potrivit documentelor prezentate la vremea respectiva, artera, de 8,3 km, ar fi urmat sa faca legatura intre Splaiul Independentei si autostrada A1. Licitatia pentru executarea lucrarii a fost castigata de catre consortiul JV Bogl - Astaldi - Euroconstruct -Tehnologica si Proiect Bucuresti, termenul estimat pentru finalizare fiind de 35 luni, de la inceperea lucrarii, respectiv anul 2014.Lucrarile au fost oprite la cateva luni dupa ce au inceput atat din cauza litigiilor cat si din motive financiare. In 2014 au fost reluate.Drumul expres va porni de la intersectia bd. Virtutii cu Splaiul Independentei, va merge pe langa Lacul Morii pana la intersectia cu bd. Uverturii, dupa care trece pe langa statia de tratare a apei Rosu-Militari si iese din Bucuresti prin comuna Chiajna. Traverseaza Centura Capitalei, trece prin Comuna Dragomiresti-Vale si iese in A1, la km 13, Pod Ciorogarla. Pasajul de la Ciurel face parte din acest proiect.