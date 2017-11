Primaria Bucuresti a pus in dezbatere publica planul urbanistic pentru parcarea park&ride de la capatul Soselei Pantelion si a terminalului pentru tramvaie si autobuze

Parcarea face parte din proiectul de reabilitare a Soselelor Iancului-Pantelimon si trebuia terminata la finalul anului 2014. Initial, primaria a vrut sa faca parcarea subteran, iar apoi s-a razgandit si a decis sa o faca suprateran, fiindca este mai ieftin si incap mai multe locuri de parcare. In plus, santierul a fost blocat din cauza intrarii in insolventa a constructorului, apoi au fost probleme cu consultantul. Apoi, s-a ajuns la concluzia ca este nevoie de un plan urbanistic zonal pentru edificarea parcarii si nu se poate autoriza direct.In luna august 2016, reprezentantii municipalitatii estimau ca lucrarile la parcarea supraterana si nodul intermodal vor incepe in luna septembrie 2016, dupa emiterea autorizatiei de construire."In acest moment lucrarile sunt suspendate din cauza litigiului intre Municipalitate si Consultant. Consultantul - Asocierea Aecom-Tecnic - a trimis notificari privind incetarea contractului de consultanta incheiat cu primaria Capitalei, incepand cu data de 06.05.2016. Conform legii nu se pot executa lucrari de constructii fara consultant sau diriginte de santier. Investitia este finalizata in proportie de 70%. Lucrarile la parcarea park&ride vor incepe dupa emitera Autorizatiei de Construire pentru varianta supraterana si asigurarea consultantei - dirigentiei de santier, acestea fiind si motivele pentru care lucrarile nu au demarate pana in acest moment", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, la vremea respectiva."Se estimeaza ca lucrarile vor incepe la sfarsitul lunii septembrie. Exista certificat de urbanism si suntem in etapa de obtinere a acordurilor, avizelor stipulate in acesta. Imediat dupa obtinerea Autorizatiei de Construire se va emite ordinul de incepere pentru executia lucrarilor. Durata estimata este de 14-16 luni (termen maxim conform prevederilor contractuale)", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, la vremea respectiva."Tronsonul intre Cora si Morarilor trebuie sa fie gata in mai 2015, Morarilor-Chisinau, unde am avut probleme si cu instalatiile de la RADET va tine pana in noiembrie, timp in care vom realiza si bucatica intre Chisinau si Iancului. Ne dorim ca la sfarsitul lui 2015 toata lucrarea sa fie gata", declarau la inceputul anului 2015 reprezentantii municipalitatii.In 2014, lucrarile de modernizare a Soselelor Iancului si Pantelimon au stagnat, constructorul - Tehnologica Radion - intrand in insolventa.Lucrarile de modernizare a acestui bulevard au inceput la jumatatea lunii iunie 2013. Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, promitea ca va finaliza lucrarile la acest bulevard in toamna anului 2014. Dupa ce acest termen a trecut, lucrarile fost decalate pentru finalul anului 2015, apoi decalate de la an la an.Lucrarile de reabilitare a Sos. Iancului si Pantelimon se ridica la circa 70 milioane de euro, iar licitatia a fost castigata de consortiul alcatuit din firmele Tehnologica Radion, TIAB si Via Proiect.Serviciile de consultanta au fost asigurate de Asocierea AECOM INGENIERIA SRL & TECNIC Consulting Engineers Societa per Azioni &INOCSA INGENIERIA, S.L pentru suma de 10,4 milioane lei (2,4 milioane euro), atat pentru Soseaua Iancului cat si pentru Sos. Pantelimon.Lucrarile de reabilitare a celor doua bulevarde au fost finalizate, blocajul fiind la parcarea supraterana.