Rosal: Declaratiile primarului Sectorului 3 sunt nefondate si fara temei legal si arata dorinta de a preda serviciul de salubritate unei societati de stat proaspat infiintate, fara personal, fara mijloace tehnice

Activitatea de salubrizare si deszapezire in Sectorul 3 va fi facuta de societatea proaspat infiintata de Primaria, a anuntat joi primarul Robert Negoita, pe pagina de Facebook. Contractul cu societatea Rosal a fost declarat in afara legii de catre Curtea de Apel, a mai spus edilul, iar compania va mai face curat in sector cel mult cateva luni.Prezentam integral reactia companiei Rosal la declaratiile primarului Robert Negoita:Fata de recentele declaratii comunicate in spatiul public, de catre Primarul Sectorului 3 al Mun. Bucuresti, domnul Robert Sorin Negoita, cu privire la modul de efectuare al serviciului de salubritate de catre societatea ROSAL GRUP S.A., in calitate de unic operator de salubrizare autorizat sa presteze acest serviciu pe raza Sectorului 3, prin prezenta asiguram cetatenii, partenerii contractuali, angajatii cat si opinia publica ca societatea noastra presteaza si va presta in continuare serviciul de salubritate pe raza sectorului 3 in baza contractului de achizitie servicii de salubrizare nr. 5066/1999, contract in vigoare.Societatea noastra califica recentele declaratii ale Primarului Sectorului 3 ca fiind nefondate si fara temei legal, acestea constituindu-se intr-o tehnica concertata de destabilizare subsumata dorintei acestuia de a preda serviciul de salubritate unei societati de stat proaspat infiintate, fara personal, fara mijloace tehnice, fara experienta similara si lipsita de autorizarile cerute de lege, o societate infiintata cu incalcarea prevederilor legale ce nu poate presta serviciul de salubritate pe raza Sectorului 3.Precizam ca toate sumele de bani incasate de societatea noastra de la persoanele fizice si juridice sunt percepute pentru servicii prestate si receptionate, avandu-si temeiul juridic in contractele de prestari servicii semnate si legile in vigoare.Se poate constata ca unicul interes al primarului Sectorului 3, in pragul sezonului rece este un interes personal, total opus interesului public.Conchidem mentionand ca, deopotriva cu continuarea executarii in conditii optime a serviciului de salubritate ne vom apara cu onestitate drepturile si interesele legitime.