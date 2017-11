Robert Negoita despre salubrizarea din Sectorul 3: Contractul cu societatea Rosal a fost declarat in afara legii. In momentul in care va functiona societatea noastra, vom reface contractele

"Contractul cu societatea Rosal a fost declarat in afara legii de catre Curtea de Apel, hotarare pe care nu doar Primaria Sector 3, ci toata lumea a contestat-o la Inalta curte. Primaria Sector 3 s-a retras din proces, situatie in momentul in care ne retragem actiunea de recurs ramane valabila solutia de la Apel. Nu exista nicio alta varianta a instantei decat sa ia act ca Primaria Sector 3 s-a retras si este in vigoare hotararea de la Curtea de Apel si anume ca s-a incheiat contaractul. Mai sunt alte puncte pentru care Rosal nu va mai asigura servicii de salubrizare sau deszapezire in Sectorul 3 pe perioada medie sau lunga, ci pur si simplu sa ne asigure serviciile pentru urmatoarea perioada de cateva luni cel mult. Rosal iese din Sectorul 3 in momentul in care avem contract cu o societate, avem un nou contract de salubritate. Pana atunci Rosal este obligat prin lege sa asigure serviciile pe care le-a sigurat si pana acum, in fix aceleasi conditii. In momentul in care va functiona societatea noastra vom reface contractele pe societatea noastra. La CGMB tocmai s-au adoptat modificarile la strategia de salubritate care ne permit sa finantam partial tot ce inseamna costul colectarii gunoiului atata timp cat colectarea se va face selectiv",a explicat primarul Sectorului 3, Robert Negoita, intr-un video postat pe pagina de Facebook.Robert Negoita s-a aratat nemultumit si de faptul ca Rosal a perceput taxa de ridicare a gunoiului de la Asociatiile de proprietari, incepand cu luna septembrie, desi s-ar fi angajat sa nu o faca."Ramane sa ne adresam instantei, o sa fim parte in procesul pe care Asociatiile de proprietari o sa-l intenteze impotriva Rosal", a mai spus primarul.La finalul lunii octombrie, Consiliul local Serctor 3 a majorat capitalul societatii SD3 Salubrizare si Deszapezire S3 SRL, proaspat infiintata , cu 40 milioane lei, de la un milion lei. Majorarea de capital este necesara pentru achizitia de utilaje si autospeciale necesare obtinerii licentelor pentru activitatile de salubrizare, deszapezire, destantarizare si deratizare.