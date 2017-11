Scadere uriasa a bugetului Bucurestiului dupa modificarea Codului Fiscal: Primaria spune ca va pierde 1,3 miliarde de lei anul viitor

Un miliard de lei reprezinta totalitatea investitiilor din 2017 din bugetul local. Pasajul Basarab a costat 240 milioane euro, Pasajul de la Piata Sudului 127 milioane lei, iar achizitia a 400 de autobuze noi e este estimata la 510 milioane lei fara TVA.In comparatie, tot bugetul pe anul in curs alocat sectiunii transporturi, unde intra toate proiectele de investitii in infrastrucrtura - poduri, pasaje - al Primariei Capitalei este de 258 milioane lei.Inainte de aprobarea modificarii Codului Fiscal, primarul Gabriela Firea a atras atentia ca acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotriva, vor fi bani mai putini la buget, pentru investitii."Am transmis si in cadrul sedintei Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) faptul ca pentru toate primariile de municipiu, nu doar pentru Primaria Municipiului Bucuresti, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotriva, pentru ca vor fi bani mai putini la buget, pentru investitii. Avem foarte multe proiecte in derulare, pe care ne dorim sa le finalizam si, de asemenea, avem proiecte noi care sunt acum in faza de realizare a studiilor de fezabilitate. Ar fi o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile, de aceea am solicitat si ma bucur ca am primit un raspuns pozitiv si din partea premierului, o imbunatatire a acestui proiect sau, daca va ramane in varianta actuala, stabilirea unui sistem de compensari. In Bucuresti, spre exemplu, situatia este si mai dificila pentru ca asa cum stiti capitala contribuie la PIB-ul Romaniei cu 15%, dar primeste inapoi prin realocare doar 0,7%. Este adevarat, suntem constienti ca trebuie sa existe o solidaritate si o distributie, ca si orasele mai mici si comunele sa beneficieze de sume destul de importante de la bugetul national, prin Ministerul de Finante, dar totusi parca este o diferenta mult prea mare intre 15% contributie si 0,7% ceea ce se intoarce la Primaria Capitalei", a declarat Gabriela Firea la inceputul acestei saptamani.Guvernul a aprobat miercuri modificarea Codului fiscal, desi masurile au fost dur contestate de primari, sindicate, cat si de patronate. Actul normativ prevede in principal transferul contributiilor de la angajator la angajat si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%. Ultima masura este cea care afecteaza cel mai mult primariile deoarece ele incasau circa 40% din impozitul pe venit colectat la nivel local.