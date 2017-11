Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, anunta parc public si cartier de locuinte pe marginea paraului Craica, unde locuiesc ilegal romi

'Stiu ca voi provoca din nou reactii, dar vreau sa va anunt ca in locul in care acum exista acele locuinte pe malul paraului Craica, in viitorul apropiat din fonduri europene vom construi Parcul Public Craica, iar acel cartier improvizat de locuinte din vecinatatea blocurilor de locuinte si a caii ferate dispare. (...) Parcul va fi construit ca o extensie a unui nou cartier de locuinte pe care-l avem in vedere pe cele cateva zeci de hectare de teren. Va fi un cartier modern, un cartier cu toate dotarile si utilitatile publice, un loc destinat persoanelor active', a spus Catalin Chereches.Acesta a mai precizat ca administratia locala are in vedere asanarea zonelor locuite in mare majoritate de romi din interiorul orasului, inclusiv din locuintele sociale, persoane care nu respecta nicio conditie civilizata de trai sau nu isi platesc obligatiile catre primarie dupa ce intra in posesia locuintelor sociale.'Avem in vedere zonele Luminisului, Cuprom, zone in care nu mai putem tolera ca viata unor oameni sa fie perturbata. Aceste zone vor fi asanate, iar blocul social din strada Horea, acea rusine a orasului, va fi reabilitat in intregime pana anul viitor. Ca si o curiozitate, in acest bloc numai 20 de persoane din cele 120 locuiau legal in acel imobil. Pe viitor nu se vor mai intampla asemenea situatii. (...) Pentru cei care nu se vor putea adapta vom avea alte solutii, gen azilul de noapte, centre sociale sau alt gen de facilitati, insa nu mai poate fi vorba de o discriminare pozitiva, ci toata lumea trebuie sa respecte anumite obligatii pentru a face parte din societate', a spus Catalin Chercehes.Acesta a mai aratat ca linia ferata, acum dezafectata, care trece pe langa paraul Craica, urmeaza a fi transformata in pista de biciclete pentru muncitorii care lucreaza in diferite puncte ale orasului.Primarul municipiului Baia Mare a mai mentionat ca administratia locala a identificat un nou teren pentru constructia de locuinte tip, urmand ca tinerii indeosebi sa beneficieze de aproximativ 250 mp de teren, pe care urmeaza, conform unui proiect arhitectonic local, sa-si construiasca locuinte, sau firmele interesate in dezvoltarea unor afaceri imobiliare se vor putea implica in acest proiect doar cu respectarea normelor impuse de administratieCatalin Chereches a fost criticat, in trecut, pentru decizia de a evacua fortat romi si de a-i muta intr-o fosta uzina chimica.In 2011, acesta a construit un zid inalt de trei metri pentru a separa doua blocuri locuite in mare parte de romi de restul comunitatii. Acesta a sustinut ca a construit zidul pentru a proteja copiii care riscau sa ajunga in fata masinilor si sa fie accidentati.