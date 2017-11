METROREX a refuzat cererea Asociatiei Pro Infrastructura de a patrunde in subteran si a fotografia in 4 statii de pe Magistrala M5 de metrou

Metrorex ar fi refuzat cererea pe motiv ca "se executa o serie de lucrari si probe tehnologice intr-un ritm accentuat, fapt ce nu permite intreruperea acestora si accesul persoanelor neautorizate din motive de siguranta" .Asociatia cerea acces in subteran pentru a fotografia si prezenta opiniei publice stadiul real al lucrarilor la acest obiectiv de investitii vital pentru bucuresteni.Va prezentam mai jos mesajul postat de Asociatia Pro Infrastructura pe pagina de Facebook:Pe 11 octombrie am cerut oficial acces, de la Metrorex, in 4 statii (Raul Doamnei, Parc Drumul Taberei, Academia Militara si Eroilor) de pe Magistrala M5 de metrou, cu scopul de a fotografia si prezenta opiniei publice stadiul REAL al lucrarilor la acest obiectiv de investitii vital pentru bucuresteni. Din pacate, raspunsul, venit la aproape 3 saptamani dupa ce am facut cererea, este unul negativ. Motivul invocat pentru refuz este stupid si ilogic, oficialii Metrorex sustinand ca in statiile amintite "se executa o serie de lucrari si probe tehnologice intr-un ritm accentuat, fapt ce nu permite intreruperea acestora si accesul persoanelor neautorizate din motive de siguranta"Avansul pe M5 a fost extrem de lent anul acesta, chiar noul ministru spunand in Parlament ca acest ritm de lucru este unul dintre motivele demiterii conducerii Metrorex. Asa coincidenta... exact in momentul in care ne dorim sa facem o vizita oficiala, imediat apar "lucrari si probe tehnologice intr-un ritm accentuat".In primul rand, daca intr-adevar s-ar executa lucrari si teste intr-un ritm ridicat, oare autoritatile nu ar dori sa arate cetatenilor si presei acest lucru? Oare nu este cel mai usor si mai eficient sa permita accesul nostru pe santier ca sa spunem tuturor ca se lucreaza pe rupte la metrou? Deci Metrorex si constructorul lucreaza "intr-un ritm accentuat" dar nu vor sa ne arate. Ilogic.In al doilea rand, am cerut accesul pentru unul sau doi delegati. Nu se poate permite accesul a doua persoane care doar se uita in jur si fac niste poze? Acest lucru ar intrerupe testele "din motive de siguranta"? Stupid.Acesta este respectul pe care Metrorex il arata opiniei publice. Un refuz dat transparentei si bunului simt.Spre comparatie, dam un exemplu relevant: in noiembrie 2016 am primit acces oficial in Tunelul Danes (lung de aproape 1 km) de pe Coridorul Feroviar Rin-Dunare, in apropiere de Sighisoara. Atunci o delegatie numeroasa a noastra a fost primita de reprezentanti ai constructorului si ai CFR Infrastructura. Ne-au facut instructaj SSM, ne-au dat echipament de protectie, ne-au insotit pe TOT santierul si ne-au raspuns la TOATE intrebarile.Pe acest link puteti vedea fotoreportajul de la acea vizita, ca dovada ca se poate permite accesul in timpul lucrarilor in tuneluri si chiar in mijlocul utilajelor:http://forum.peundemerg.ro/index.php¬Puteti ajuta printr-o reactie la acest mesaj si printr-un share, astfel incat sa stie toata tara ce atitudine au responsabilii platiti din bani publici. Rugam presa sa preia pozitia noastra si sa ceara la randul lor acces pe santierul Magistralei M5 pentru ca romanii merita sa vada cum se lucreaza in subteran, acolo unde drona si avionul nu pot patrunde!