Primaria Capitalei da inca 1,4 milioane lei pentru organizarea Targului de Craciun din Piata Constitutiei, ajungand la circa 3 milioane lei

Contractul a fost dat prin cumparare directa firmei FIVE'S INTERNATIONAL SRL.Primaria Capitalei prin CREART a mai atribuit recent un contract de 1,55 milioane lei pentru transport tur/retur, montare/demontare casute mestesugari, realizare brad decorativ cu structura metalica, decorare brad, realizare porti intrare, realizare casuta Mos Craciun, sigla luminoasa Casuta Mosului, decoratiuni de sezon. Contractul a fost atribuit prin cumparare directa firmei MULTIMEDIA FILM SRL.In plus, pentru "Targul de Craciun Bucuresti 2017" ce se va desfasura in perioada 01-27.12.2017 in locatia Piata Constitutiei municipalitatea va inchiria un patinoar artificial si un carusel.Pentru inchirierea caruselului cu 32 de locuri "Merry Go Round", alcatuit din 12 caluti care se misca; o girafa; un magarus; un elefant; un cangur; un strut; 2 cescute rotitoare, municipalitatea va plati 5,550 RON firmei TRIMA EVENTS SRL."Realizat integral manual, pictat in stil antic de catre mesteri italieni il regasim in majoritatea pietelor europene importante in toate tipurile de targuri. La ora actuala este singurul din tara, de aceasta calitate si valoare", se arata in anuntul de atribuire postat pe SEAP.De la aceeasi firma se va inchiria si patinoarul artificial de 600 mp si va plati 7,250 RON.Pe langa cheltuielile legate de amenajarile din cadrul targului, municipalitatea va plati si pentru organizarea concertelor.In 2016, Primaria Capitalei a platit pentru organizarea targului de Craciun din Piata Constitutiei circa 7,2 milioane lei, potrivit unui raspuns trimis de municipalitate la solicitarea HotNews.ro. Aceasta suma include amenajarile facute in cadrul targului, bradul de Craciun, casa lui Mos Craciun, patinoarul, caruselul, trenuletul, dar si organizarea concertelor din cadrul targului si onorariile artistilor.