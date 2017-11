Controversata licitatie pentru echipamente de joaca din sectorul 3 a fost contestata: Fara o schita tehnica, singura solutie ramane imaginatia ofertantilor

Ce sustine firma contestatoare: Fara o schita tehnica, singura solutie ramane interpretarea proprie si imaginatia ofertantilor

Complex de joaca tip trasura Foto: Lavitex.ro

'Descriere aferenta echipamentului 38 din Caietul de sarcini:

Cum a explicat Primaria Sectorului 3 de ce a scazut valoarea acestei licitatii de la 175 milioane euro, in luna februarie din acest an, la 5,8 milioane euro in prezent, si de ce nu a mai licitat echipamentele 3D

Catel 3D Foto: Lavitex.ro

Complex joaca tip vapor cu drapel Foto: Lavitex.ro

1. A identificat si sanctionat Primaria persoanele raspunzatoare de "eroarea in estimarea cantitatilor maximale aferente acordului-cadru" in cadrul licitatiei de peste 175 milioane euro anulate in acest an? Cine sunt mai exact cei responsabili de aceasta eroare si ce sanctiuni au primit?

A identificat si sanctionat Primaria persoanele raspunzatoare de "eroarea in estimarea cantitatilor maximale aferente acordului-cadru" in cadrul licitatiei de peste 175 milioane euro anulate in acest an? Cine sunt mai exact cei responsabili de aceasta eroare si ce sanctiuni au primit? 2. Daca motivul anularii licitatiei de 175 milioane euro ar fi fost doar "o eroare in estimarea cantitatilor maximale aferente acordului-cadru", cum explicati faptul ca in noua licitatie de 5,8 milioane euro, care este structurata identic cu cea anulata, nu sunt reduse numai cantitatile solicitate, ci sunt echipamente care nu mai sunt deloc solicitate?

Daca motivul anularii licitatiei de 175 milioane euro ar fi fost doar "o eroare in estimarea cantitatilor maximale aferente acordului-cadru", cum explicati faptul ca in noua licitatie de 5,8 milioane euro, care este structurata identic cu cea anulata, nu sunt reduse numai cantitatile solicitate, ci sunt echipamente care nu mai sunt deloc solicitate? 3. Se poate observa ca toate echipamentele 3D solicitate in licitatie de 175 milioane euro nu se mai regasesc in licitatia de 5,8 milioane euro care este in desfasurare. De ce nu ati mai solicitat echipamentele de joaca 3D?

Se poate observa ca toate echipamentele 3D solicitate in licitatie de 175 milioane euro nu se mai regasesc in licitatia de 5,8 milioane euro care este in desfasurare. De ce nu ati mai solicitat echipamentele de joaca 3D? 4. Cum a ajuns Primaria Sector 3 sa scada valoarea estimata a acestui contract de la 175 milioane euro la 5,8 milioane euro? Motivati, va rog raspunsul.

"Potrivit Directiei Administrarea Domeniului Public, in urma constatarii unei estimari eronate a cantitatilor, licitatia a fost reevaluata in sensul in care s-au determinat cantitatile strict necesare si nu pe cele maximale, ca in anuntul initial.

In situatia unui contract pe mai multi ani, acesta are o arie de cuprindere mai mare pentru a satisface varietatea de cereri din partea cetatenilor, de aceea anuntul initial cuprindea o diversitate de obiecte de mobilier urban.", a precizat joi, 28 septembrie, pentru HotNews.ro Adrian David, directorul executiv al directiei de comunicare din Primaria Sectorului 3. (vezi raspunsul atasat acestui articol)