Cealalta poarta de la intrarea in Timisoara, similara celei care a cazut la furtuna din septembrie si a ucis un om, va fi demolata din cauza pericolului de prabusire

Primarul Nicolae Robu a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, că ia în calcul demolarea porţii de intrare în Timişoara, pe Calea Aradului, după ce în urmă cu o zi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit şi a decis că plăcile de fibrociment de pe structura porţii trebuie îndepărtate deoarece există pericol ca aceasta să se prăbusească la o furtună puternică."Dacă dăm jos acele elemente acum, nu mai are rost să facem încă o dată schimbarea aspectului. N-o s-o lăsăm aşa. Până acum nu am vrut să facem nicio intervenţie. Am spus că poarta rămâne de martor, dacă anchetatori consideră că îi ajuta la anchetă, să meargă să vadă că a fost acelaşi proiect”, a declarat Nicolae Robu.În prima fază, vor fi date jos plăcile de fibrociment montate în timpul renovării porţii, aşa cum a solicitat Inspectoratul de Stat în Construcţii în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş. Există şi un termen pentru această operaţiune, şi anume data de 8 noiembrie.Primarul Nicolae Robu mai susţine că el a dispus demolarea plăcilor de fibrociment montate pe grinda metalică transversală a porţii de intrare din Calea Aradului înainte de şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi că municipalitatea va contesta o parte din concluziile Inspectoratului de Stat în Construcţii.De asemenea, el a acuzat "ticăloşia” celor care ar fi politizat întreaga tragedie."M-am mirat că probabil după ce antenele PSD din primărie au transmis la prefectură ce făcusem, doamna prefect a convocat CJSI, care mi-a transmis să fac ce eu făcusem deja. Este regretabil că unii încearcă să exploateze politic tragediile (...) Sunt erori în ceea ce priveşte anumite lucruri procedurale care s-au întâmplat. Specialiştii din primărie contestă o mare parte din concluzile legate de autorizaţie ale ISC. Nu e problema mea, nu mă pricep (…) Ceea ce cere ISC să se fi întâmplat trebuia făcut la o autorizaţie normală, dar, fiind o autorizaţie în regim de urgenţă, nu era necesar. Le-am spus celor din primărie să semneze contestaţia în contencios, nu are primarul prerogative să stabilească astfel de lucruri”, a declarat Robu.Edilul spune că nu poate vorbi despre vinovăţii în acest moment şi nu crede că banii plătiţi pentru lucrare, 50.000 de euro, au fost cheltuiţi în zadar."Una este cauza prăbuşirii acelei porţi în condiţii de furtună şi de vânt puternic, se zice că 148 de kilometri la oră ar fi avut, şi alta este specularea unor erori de procedură. Răspunderile sunt şi ele în consecinţă, depinde de cantitatea erorii făcute de fiecare. Legea e lege, cine greşeşte trebuie să plătească. Poate s-a prăbuşit pentru erori de proiectare, poate s-a prăbuşit pentru erori de execuţie. Ancheta procuraturii va stabili vinovăţiile (…) Primăria a plătit 50.000 euro pentru o lucrare care a însemnat schimbarea aspectului ruşinos al porţilor. Părerea mea de rău este că opţiunea pe are am luat-o de desfiinţare a porţilor nu am luat-o atunci şi pentru cele două porţi. Vă daţi seama cât de disperaţi sunt aceşti oameni care politizează nenorocirile. Ei erau bucuroşi că s-a întâmplat o nenorocire ca să verse lăturile pe mine. Sunt de-o ticăloşie dusă dincolo de limite. Ce vină am avut eu să devin subiect de ştiri naţionale? Eu sufeream că s-a întâmplat o nenorocire. Am spus de la început că vreau să se desfăşoare o anchetă, iar cel care a greşit să fie pedepsit (…) S-a pronunţat cumva expertiza procuraturii despre cauza prăbuşirii? Eu nu exclud nimic, niciun viciu iniţial, nici faptul că pur si simplu a fost o solicitare dincolo de pragurile avute în vedere de normativele în vigoare. Ce rost are să facem speculaţii?”, a susţinut Nicolae Robu.În 17 septembrie, la Timişoara a avut loc o furtună puternică în timpul căreia poarta de intrare în oraş, recent reabilitată, s-a prăbuşit pe maşina unui tânăr de 24 de ani, care a murit pe loc. Atât această poartă, de pe Calea Lugojului, cât şi cea de pe Calea Aradului, care au fost reabilitate identic, au fost modernizate în 2015 cu 50.000 de euro fiecare. Lucrările au fost plătite din bugetul local firmei Stareto SRL care a avut, de-a lungul timpului, mai multe contracte cu municipalitatea.