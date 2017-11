Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, nu renunta la ideea de a face licitatie pentru parcarile de resedinta

Propunerea nu este una noua, primarul Robert Negoita venind cu aceasta idee in urma cu o luna, insa in urma nemultumirii cetatenilor, a retras regulamentul din dezbatere publica.Pana acum, atribuirea locurilor de parcare de resedinta se facea pe principiul primul venit, primul servit si contractul se prelungea automat la plata taxei de 45 si 77 lei/an, in functie de zona.Noul regulament, aflat in dezbatere publica, se va aplica abia dupa ce va fi aprobat in Consiliul local Sector 3.- In parcarile de resedinta se va atribui cate un loc de parcare pentru fiecare apartament, la tariful de baza stabilit de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, anual, prin hotararea privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, sau la tariful licitat.- Locurile de parcare din parcarile de resedinta vor fi licitate/ atribuite numai dupa amenajarea, semnalizarea verticala si orizontala si numerotarea acestora de catre administratorul parcarii de resedinta.- In parcarile de resedinta se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/detinatorilor/utilizatorilor de autoturisme.- Detinerea unui autoturism in proprietate sau in folosinta este conditie obligatorie pentru a participa la procedura de licitare/ atribuire a locurilor de parcare din parcarile de resedinta.- Nu se vor organiza licitatii publice pentru locurile de parcare care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament sunt deja atribuite, acestea ramanand in folosinta actualilor utilizatori pe perioada de valabilitate a autorizatiilor de parcare.- In situatiile in care numarul de solicitari depaseste numarul de locuri amenajate in parcarea de resedinta sau cand unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai multi locatari, atribuirea se va face prin licitatie publica.- Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta tariful stabilit de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, anual, prin hotararea privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti- Procedura de atribuire/ licitatie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat in parcarea de resedinta.- Atribuirea locurilor din parcarile de resedinta si eliberarea autorizatiilor de parcare se va face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente in imobilele arondate acestor parcari.- Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidenta, in imobilele arondate parcarii de resedinta respective.- In cazul in care numarul de solicitanti este mai mic decat numarul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare fara licitatie si pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri in parcarea de resedinta aferenta acestora sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru acelasi apartament cu conditia achitarii tarifului aferent.-Autorizatiile pentru parcarile de resedinta dau dreptul folosirii locului de parcare conform urmatorului program:- de la ora 8.00 pana la ora 16.00 pe locul respectiv poate parca orice cetatean care tranziteaza zona, in cazul in care locul de parcare este liber.- de la ora 16.00 pana la ora 8.00 locul de parcare apartine exclusiv celui care detine autorizatia de parcare.Pentru a participa la procedura de licitatie/ atribuire solicitantii vor depune la registratura Primariei Sectorului 3 sau online pe site-ul Primariei Sector 3, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, urmatoarele:- Cerere care are ca obiect atribuirea locului de parcare pentru anul urmator,- Documente privind domiciliui/ rezidenta (copie B.I./C.I.)- Copie dupa certificatul de inmatriculare a autovehiculului aflat in proprietatea sa sau folosinta,- Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat;- Certificat de incadrare in grupa de handicap locomotor, daca este cazul;- Certificat fiscal eliberat de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale, privind achitarea obligatiilor fiscale.- Dovada detinerii politei de asigurare tip RCA si ITP valabil.Serviciul de specialitate din cadrul Primariei Sector 3 va analiza documentele depuse de solicitanti si va intocmi lista cu solicitantii acceptati sa participe la procedura de licitatie/atribuire, excluzand de la participare pe cei care nu au prezentat in totalitate documentele sau care nu se incadreaza in prevederile prezentului Regulament.- procedura de licitatie/ atribuire se va organiza unitar pentru fiecare parcaj de resedinta.- La data, ora si locul anuntat, la procedura de licitatie/atribuire vor fi prezenti toti membrii comisiei de atribuire/licitatie precum si solicitantii sau reprezentantii legali ai acestora.- Comisia de licitatie/ atribuire va stabili pe baza planului de situatie respectiv bateriile parcajelor, numarul de locuri care urmeaza a fi licitate/atribuite.- Presedintele comisiei de licitatie/atribuire va anunta numarul de locuri din parcarea de resedinta aferent imobilului pentru care se desfasoara procedura si numarul de solicitantiadmisi la procedura precum si modul de desfasurare a procedurii.- In cazul in care numarul de locuri de parcare din parcarea de resedinta aferenta asociatiei de proprietari/ locatari este mai mic decat numarul de solicitanti, atribuirea locurilor se va face prin licitatie publica cu strigare pentru fiecare loc de parcare in parte.- Presedintele comisiei de licitatie/ atribuire va anunta pretul de pornire al licitatiei de la care incepe strigarea, respectiv tariful de baza pentru parcarile de resedinta, stabilit de Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin hotararea privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilit prin prezentul Regulament.- Saltul de supralicitare se stabileste la valoarea de 10 lei/salt.- Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari succesive care trebuie sa respecte conditiile de salt anuntate de presedintele comisiei.- Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei anunta atribuirea locului de parcare in favoarea participantului care a oferit ultima suma,\u000C-Procedura se repeta pentru fiecare loc de parcare in parte pana la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile, aferente imobilului sau asociatiei pentru care s-a organizat procedura.- Dupa anuntarea de catre presedintele comisiei a tuturor solicitantilor carora li s-au atribuit locuri de parcare se declara inchisa procedura de licitatie/atribuire, in urma caruia se intocmeste procesul verbal care se semneaza de catre membii comisiei de licitatie/atribuire si de catre castigatorii licitatiei care au participat la procedura.- Autorizatiile se vor elibera de catre Primaria Sector 3, pe perioada determinata, de la data emiterii autorizatiei pana la sfarsitul anului in curs , numai dupa achitarea taxei sau a pretului licitat, dupa caz, aferente perioadei de valabilitatea a autorizatiei."Pana in anul 2016 inclusiv, locurile de parcare de pe raza municipiului Bucuresti au fost atribuite in ordinea vechimii cererilor si contra unei taxe anuale fixe. Datorita faptului ca locurile de parcare sunt insuficiente pentru numarul autovehiculelor, oportunitatea scoaterii la licitatie a locurilor de parcare se dovede ste a fi benefica prin simplul fapt ca orice bun care are ca proprietate raritatea sau are un nivel al cererii foarte mare, rentabilitatea acestuia de a fi scos la licitaie se dovedeste a fi cea mai buna metoda de valorificare", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare de Consili local.\u000CPrimaria aduce urmatoarele argumente pentru aplicarea acestui sistem:- transparenta in procedura de atribuire o valoarea taxei anuale o stabile te insu li ceta eanul- reducerea posibilitatii de acordare preferentiala a locurilor de parcare, o valoarea debitelor colectate va fi mult mai mare- posibilitatea de a construi locuri de parcare suplimentare- cresterea debitelor din amenzi aferente ocuparii abuzive a locurilor de parcare.Recent, primarul Robert Negoita a aanuntat pe pagina de Facebook ca de la 1 noiembrie 2017, Directia Generala de Taxe si Impozite Sector 3 a preluat gestionarea parcarilor de resedinta si se va face un inventar al tuturor locurilor de parcare.Un Sectorul 3 exista aproximativ 80.000 de locuri de parcare, dintre acestea circa 55.000 de locuri in parcarile de resedinta.