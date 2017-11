Bucurestenii pot vota pana pe 17 noiembrie, pe site-ul Primariei Bucuresti, unul dintre cele 33 de proiecte depuse de cetateni pentru a schimba fata orasului

Printre proiectele ramase in concurs si pentru care cetaenii pot vota se numara:- SMURD SOCIAL - Aplicatie IT pentru toate persoanele aflate in stare de vulnerabilitate.- Un Bucuresti liber - o zi pe saptamana ( de preferat sambata sau duminica) centrul Bucurestiului sa fie fara masini, cu exceptia mijloacelor de transport in comun.- Reconstructia Piatetei Decebal (intersectia strazilor Calea Mosilor si Str. Sf. Vineri din Sectorul 3).- Pista de ALERGARE din TARTAN in HERASTRU.- Aviziere stradale (pentru un avisaj civilizat).- Artera vie din Bucuresti - amenajarea spatiilor publice zona Romana-Universitate sau o zona din Centrul Vechi, parcuri din administrarea PMB.- INCLUSIVE HUB - centru multifunctional de integrare socio-profesionala a persoanelor vulnerabil.- Amplasarea unor echipamente speciale dedicate copiilor cu afectiuni locomotorii in parcuri.- Aplicatie pentru telefonul mobil de semnalare a locurilor de parcare libere - proiect pilot.- Cismele / tisnitori publice cu jet de apa in Bucuresti cu sistem de oprire apa simplu.- Campanii de consultatii medicale gratuite pentru copii si elevi initiate de Primaria Muncipiului Bucuresti.- Telescoape in Bucuresti - Amplasarea a 5 telescoape profesionale cu fisa sau gratuite, in parcuri sau in zone pretabile identificate de municipalitate.- Aparate automate pentru procurarea calatoriilor.- Zona Centrala Decongestionata (ZCD) prin Taxare.- Tehnologie revolutionara de eliminare a infectiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul robotilor."Cetatenii inregistrati care au cel putin 18 ani impliniti si domiciliul sau resedinta in municipiul Bucuresti sunt invitati sa voteze propunerile eligibile de proiect afisate cu nota comisiei si evidentiate ca eligibile incepand cu data de 6 noiembrie", reiese dintr-o nota publicata pe pagina campaniei, http://propunepentrubucuresti.pmb.ro/.